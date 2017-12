Jorge Javier Vázquez: "Sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con la baja audiencia de GH"

Entre todos los mataron y el solito se murio. Nos referimos a 'Gran Hermano Revolutión', el último fallecido de Telecinco.

GH Revolution termina este jueves como la edición menos vista en la historia del formato.

"Todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador también ha ayudado a que no cuajara", reconoce Jorge Javier Vázquez, al frente del programa en las dos últimas ediciones.

"No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos".