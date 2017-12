La encerrona de la 'bien pagá' Terribas a Albiol: "Rajoy seguro que no ha leído su programa electoral"

En apenas 24 horas de diferencia, el presidente del Partido Popular se ha subido al ring de los dos principales medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Radio a ser entrevistado por los dos periodistas más sectarios de la corpo, Vicent Sanchís en la televisión y Mónica Terribas en la radio, siempre al servicio de la causa del victimismo independentista aunque cobren del dinero de todos los catalanes.

Si con Sanchís este parecía tener más interés en que se hablara de su sueldo que otra cosa, en la entrevista/debate entre Terribas y Albiol, no podía faltar la tensión. Terribas tenía una forma muy peculiar de ‘leer' el decreto ley del Gobierno Rajoy que permitía a las empresas cambios de domicilio social por Consejo de Administración sin tener que esperar a Junta General (que fue eso y no otra cosa lo único que tocó aquel decreto).

La estrategia de Mónica Terribas para presentar a Albiol como un enemigo de Catalunya era evidente, primero con el tema de que quería que las empresas se fueran de Catalunya y luego insinuando que estaba en contra del idioma catalán intentando presentarle como un enemigo de la inmersión lingüística en la educación catalana, aunque el programa electoral del PP catalán defienda educación trilingüe.

Después de intentar sonsacarle varias veces a Albiol un titular contra la inmersión lingüística, Terribas pasó a atacar los números del programa del PP.

Terribas: "¿Por qué no acompaña su programa electoral, donde proponen tantas rebajas de impuestos de una memoria económica? Porque si no, no hay manera de cuadrar los números. ¿Cómo pagarán todas sus reformas?

En principio no habría problema con que una periodista sea incisiva con el programa electoral de un político, lo patético de Terribas es que a la vez que criticaba al PP se ponía a pelotear los números de la Generalitat de Catalunya [es decir, los de Puigdemont y Junqueras], cuando Albiol habló de que haría unos presupuestos que beneficiaran políticas sociales, la pelotillera Terribas apostilló inmediatamente que "en estos momentos los presupuestos de la Generalitat están repartiendo en ese sentido..."

Terribas se burla de Albiol: "Rajoy seguro que no ha leído su programa electoral".

La defensa de Albiol de la supresión de los peajes de la Generalitat, sirvió como argumento a Terribas para burlarse de su entrevistado:

Terribas: "Mariano Rajoy seguro que no se ha leído su programa electoral, ya se lo digo yo. (...) Usted no puede decir que suprimirá los peajes de Generalitat y que el Gobierno central ls defienda".

TERRORISMO Y CONSPIRACIÓN SOBRE LAS RAMBLAS

Llama la atención que en su día tantos periodistas del sector ‘buenista' se indignaran cuando algunos medios lanzaron insinuaciones sobre el 11-M y ahora esos ‘buenistas' no digan ni mú sobre las insinuaciones que periodistas indepe-victimistas se dedican a lanzar sobre los atentados de las Ramblas. Terribas sobrevoló esa insinuación en la entrevista con Albiol:

Albiol: "Yo no soy un experto antiterrorista como para comentar el detalle por el que usted me está preguntando"

DEFENSA DE JUNQUERAS

Se entiende que Mónica Terribas, que debe a ERC ser aupada primero al control de TV3 y luego al de ‘El Matí de Catalunya Radio', se emocione especialmente a la hora de defender a su amado líder, Oriol Junqueras. Eso sí, inventándose datos:

Terribas: "Si han amnistiado [al PP]a personas condenadas por corrupción, 226, supongo que también se plantearán la amnistía de los procesados por rebelión".

¿Doscientos indultados por corrupción? Si lo dice por la Amnistía Fiscal de Montoro, alguien debería explicarle la diferencia entre una amnistía fiscal y un indulto a Terribas. La conversación seguía así:

¡¿Indultados por meter la mano a la caja del PP?! ¿A quién cuernos se refiere?! Uno lamenta que Albiol no la retara a decir a quien se refería. Porque ni Alfonso Rus, ni Rafael Blasco ni Carlos Fabra han sido indultado. El único indulto que se recuerda del Gobierno Rajoy a políticos condenados fue, precisamente, a nacionalistas catalanes cuando acababa de llegar. Pero Terribas, que no fue capaz de dar un solo nombre, pasó de usar como argumento a la corrupción a usar como argumento a los GAL.

Terribas: Un uso indebido del poder..."

Albiol: "A mí no me consta que por temas de corrupción que haya sido indultado. Y en lo referido a Junqueras y los otros ni siguerá están condenados. Yo ahora no me lo planteo...

Terribas: "¡Indultaron a los responsables del GAL y no indultan a quienes están en prisión preventiva!"

Albiol: "El indulto no depende del Gobierno de la Generlaitat, depende del Gobierno central y nuestra prioridad son los catalanes que están en paro".

Terribas: "¡Indultaron a los del GAL!"