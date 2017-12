Los 'reflejos' de Ferreras: último en dar el asesinato de Láinez, despacharlo en 5 minutos y lanzar un guiño a Rufián

Antonio García Ferreras ha hecho este 13 de diciembre de 2017 un ejemplo de cómo cumplir el expediente, hacer un gesto de cara a la galería, pero rápidamente pasar a otro asunto.

El asesinato del motero Víctor Láinez, a manos del ultraizquierdista Rodrigo Lanza, por llevar unos tirantes con la bandera de España, lo trató el presentador de 'Al Rojo Vivo' 24 horas después que el resto de los medios, lo hizo en el tramo final del programa, es decir arrinconó el asunto todo lo posible, lo dio todo en cinco minutos y de paso subrayó el hecho de que Gabriel Rufián, en algún canutazo por ahí perdido, condenó la muerte de este seguidor de la legión -La doble moral de laSexta: se vuelcan si los agresores son ultraderechistas pero silencio total si el muerto es españolista-.

De hecho, basta con repasar el programa completo que está colgado en la web de laSexta para comprobar como no es hasta las 14:03:40 cuando García Ferreras se refiere al asesinato de Víctor Láinez y en su primera intervención evita pronunciar el nombre del autor del brutal golpe, Rodrigo Lanza:

En la explicación posterior de la reportera Inés García se destaca como hecho fundamental que Láinez era simpatizante de la falange y llama la atención que el titular escogido para dar paso al vídeo es que se hable de "agresión brutal" cuando lo que ha habido es una persona muerta por acción de golpearla con una barra de hierro.

Nativel Preciado, entregada a la causa, definió el hecho así:

Estamos ante una tragedia ocasional, practicada por un individuo que tiene un precedente de violencia brutal como es dejar tetrapléjico a un policía de Barcelona. Yo me abstendría de juzgar la ideología de este tipo frente a la de la víctima. Se trata de un tipo violento y no pasemos de la anécdota a la categoría. No se puede generalizar y decir que todos los que son anticapitalistas y okupas matan.