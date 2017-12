Telebasura victimista en TV3 con una bochornosa encerrona a Carlos Carrizosa (C's) con el bufón Toni Albà

Conforme avanza la campaña el nivel de patetismo de los medios de la corpo indepevictimista alcanza grados superiores.

Si hubiera que hacer un ranking de la jornada del 13 de diciembre, la cosa está muy dividida, porque Mónica Terribas ganó puntos victimo-indepes acusando a Aragón de 'expoliar' a Cataluña, lo que le costó ser regañada por uno de sus propios tertulianos.

El mismo día 13 Empar Moliner en ‘Els Matins' volvía a poner por enésima vez las imágenes de los porrazos del 1 de octubre para meterse con la Junta Electoral, pero la ganadora de la jornada ha sido Ruth Jiménez.

Resulta que la presentadora de ‘Tarde Oberta' de TV3 quiso tratar el tema de los tuits insultantes ese ‘hooligan' independentista, Toni Albà, que no merecería más que la indiferencia que deben generar todos los ‘trols' de no ser porque cobra dinero público por formar parte del reparto de actores de Toni Soler para TV3.

Albà no llega ni a la mitad de calidad que la mayoría de los actores que formar de esa alineación y parece querer compensar esa inferioridad vomitando en las redes. Su última ocurrencia tuitear que ‘Inés' era una ‘mala puta'. Comentario que hace en campaña electoral cuando la principal candidata unionista es Inés Arrimadas, de Ciudadanos.

Ruth Jiménez decidió llamar en directo a Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, para preguntarle su opinión al respecto. ¿Un gesto de TV3 a favor del partido insultado?

No, era una treta para hacer el show, porque lo que hizo Ruth Jiménez es conectar telefónicamente a la vez con Carrizosa y con Toni Albà para que los dos se zurraran en directo.

Es decir, poniendo ‘como iguales' a un señor que representa a un partido al que votan miles de catalanes con otro señor que no representa a nadie y que sólo se dedica a insultar en las redes.

Que es tanto como si laSexta hiciera un debate entre Pablo Iglesias y el tío del tanque que le insultó. En cuanto Carrizosa se dio cuenta de la encerrona no ocultó su incomodidad, mientras que Toni Albà, trató de asegurar cobardemente que con 'Inés' no se refería a Inés Arrimadas y se quiso presentar como una víctima de Ciudadanos.

El indepevictimismo vale para todo.

Toni Albà - Tenemos la piel muy fina en este país. Te quieren decir que puedes o no puedes decir. (...)

Carlos Carrizosa - Su tuit es un insulto intolerable contra Inés Arrimadas.

Toni Albà - ¡Perdone, señor Carrizosa, yo no dije Arrimadas! Y yo ahora le podría demandar por acusarme de decir algo que yo no he escrito. Y usted sabe perfectamente que esa afirmación no la puede sostener.

Carlos Carrizosa - Mire, yo soy un político que está haciendo campaña electoral y a mí nadie me habló de que iba a compartir espacio con este señor que ha insultado a la líder del primer partido de la oposición en Catalunya.

Toni Albà - ¡Usted miente! ¡Usted está mintiendo!

Carlos Carrizosa - Yo no tengo porque hablar con usted. (...) Aquí hay personas que lanzan insultos machistas contra políticos por estar en la oposición. Espero que entremos en una nueva etapa en Catalunya que no tenga a estas personas radicales insultando por la red. Tampoco me parece serio que un medio de comunicación como TV3 que pretenda estas confrontaciones como si fuéramos iguales entre un político y un señor que se dedica a insultar por las redes sociales. He dicho lo que tenía que decir.

Ruth Jiménez - Orden, señores, orden señores.

Carlos Carrizosa - No tengo nada más que decir.

Ruth Jiménez - Pero, Carlos...

Carlos Carrizosa - Yo no voy a debatir con este señor... yo no hablo con señores que insultan. Si me va a hacer alguna pregunta de la campaña electoral, yo contestaré. Pero lo que no voy a hacer es debatir con un señor que se dedica a insultar a las redes sociales a una dirigente política catalana.

Toni Albà - Le puedo demandar. Usted está mintiendo...

Carlos Carrizosa - Usted es un actor, y actúa muy bien. Y nada más, no tengo nada más que decir.

Ruth Jiménez no sólo jugaba a ‘igualar' a Carrizosa con Albá, sino que también ella se apuntó a atacar a Carrizosa con lo del tanque, que poco tiene que ver con los naranjas.

Ruth Jiménez - ¿Demandará a usted al Sr. Albá?

Carlos Carrizosa - Eso le corresponde a la Sra. Arrimadas. Pero no hago denuncias penales, hago denuncias políticas. Me parece intolerable que en Catalunya tengamos a un actor conocido y activista conocido y que está insultando así a políticos...

Toni Albà - (Interrumpe gritando)

Carlos Carrizosa - No tengo nada más que decir, buenas tardes. Gracias.

Ruth Jiménez - Dice que es intolerable lo de Alba, Sr. Carrizosa. ¿Ha visto a un ciudadano subido a un tanque amenazando a Carles Puigdemont?

Carlos Carrizosa - Mire, señora, no tengo nada más que decir. Nuestra misión es explicar un proyecto político a los ciudadanos. Y no voy a hacer un debate con un señor que insulta en las redes sociales. No voy a participar en el espectáculo de este programa.

Vador Lladó - Yo sólo le pido que escuche una pregunta al Sr. Toni Albá...

Carlos Carrizosa - Que no voy a debatir con el Sr. Toni Albá ¿Voy a tener que colgar?

Vador Lladó - Yo sólo quiero preguntarle al Sr. Toni Albá si no cree que se ha pasado un poquito.

Toni Albà - Yo pienso que no, porque no me refería a nadie en concreto. (...) ¡Yo no he dicho lo que el Sr. Carles Carrizosa ha insinuado!

Marta Roqueta - Yo quiero preguntarle al Sr. Carrizosa, ya que habla de su programa...

Carlos Carrizosa - No tengo nada más que decir. Buenas tardes.

Ruth Jiménez - Es sobre su programa electoral, ¿no quiere contestar a una pregunta de su programa electoral?

Carrizosa cuelga el teléfono

Ruth Jiménez - Pues no..

Toni Albá - Normal, es el diálogo del 155...

Germa Capdevila - Sólo en un estado de represión es normal que una libre expresión en las redes sociales cause que un señor acabe colgando el teléfono como si fuese un delito de sangre.

Ruth Jiménez - Quien ha tildado de insulto machista lo que ha dicho Toni Alba ha sido Ciudadanos.

Toni Albà - ¡Yo hago humor! (...) Los bufones nos dedicamos a eso.

El comentario de remate de Toni Albá ya es de por si patético, pero encima escuchar a Germa Capdevila - el que comparó a Puigdemont con Nelson Mandela, clasificar de "libre expresión en las redes sociales" llamar ‘mala puta' a Inés, demuestra a que extremos deplorables ha llegado la televisión que pagan todos los catalanes, sean o no indepevictimistas.

Lo peor es que los mismos tertulianos que defendían los insultos de Alba como ‘libre expresión' demuestran luego ser muy susceptibles contra todo lo que puedan sobredimensionar para defender el ‘España nos odia', que es el principal lema moral de toda la programación de TV3.

Minutos antes del momento Carrizosa-Albá, los mismos tertulianos habían estado comentando el suceso del tipo que se grabó en vídeo sobre un tanque amenazando a Puigdemont para utilizarlo, como no, para asegurar que eso representaba a toda España. Ahí salieron Capdevila y Marta Roqueta a rajar contra España:

"Uno de los grandes problemas de España es que un sustrato muy grande de la identidad española hegemónica que ha tejido una relación muy especial entre el concepto de la fuerza, el concepto de la democracia y en contra de las identidades nacionales no castellanas. El independentismo siempre ha sido pacífico".

Quizá la Junta Electoral en vez contra cuantos minutos dedican a las manifestaciones independentistas, debería fijarse en cuantos minutos de programación de la televisión pública catalana está obsesionada en presentar a un resto de España que odia a Cataluña, a base de cualquier chorrada que puedan sobresimensionar