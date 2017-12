El error más patoso de ¡Ahora caigo!: Alberto falla la respuesta que tenía en la camiseta

Son muchas las anécdotas que alimentan en televisión los concursantes de ciertos programas, pero ¡Ahora caigo! sin duda se lleva la palma (Un concursante de 'Ahora caigo' hinca la rodilla y pide matrimonio a su novia ).

El programa presentado por Arturo Valls, en el que los participantes se enfrentan al riesgo de acertar o caer por una trampilla en el suelo que se abre por «sorpresa», ha nutrido la cantera de buenos y divertidos momentos del medio catódico.

Desde declaraciones de amor a Cristina Pedroche, al oprobio de dos concursantes que, pese a las pistas más que evidentes, no dieron con la respuesta sobre la Guerra Civil, volviéndose virales.

UN TÍO CON LA CAMISETA DE CAPITÁN AMÉRICA ACABA DE FALLAR ESTO! pa matarlo pic.twitter.com/RrzZzxL2nr — Guillermina Carro (@xwilhelminax) 11 de diciembre de 2017

Por no faltar no ha faltado ni la polémica, acusado ¡Ahora caigo! de tongopor su excusa para no entregar los 100.000 euros del premio -«Atención, qué fuerte, macho, porque estás en tiempo, pero aunque antes has dicho bien el apellido aquí hemos oído 'bolder', con lo cual la respuesta es incorrecta», aseguraba el presentador-.

El pasado 11 de diciembre de 2017, ¡Ahora caigo! emitió el caprichoso fallo de Alberto, un concursante al que le preguntaron el papel de Steve Rogers en las películas de Marvel de Los Vengadores y erró en su respuesta.

Lo más curioso de todo es que la respuesta, sencilla para los seguidores de este superhéroe, era Capitán América, y lo peor de todo es que era el mismo logo que el participante llevaba en su camiseta.