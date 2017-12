Escandaloso caso de racismo en 'First Dates'

Hemos visto citas de lo más tensas en 'First Dates' pero la emitida el 13 de diciembre de 2017 dejó con la boca abierta a más de uno. Y es que, una comensal no dudó en juzgar a su cita por su origen étnico.

Según este concursante ruso de First Dates los catalanes tienen el pene un poco pequeño

La primera en sentarse en la mesa fue Lucena, una barcelonesa de 45 años. El programa le había citado con Manuel, un dominicano, músico, simpático y afable que intentó romper el hielo haciéndole una simple pregunta a su acompañante de esa noche: ¿Qué experiencia había tenido ella con los hombres latinos?

Lucena, seria y sin pudor, le dijo:

Los latinos son poco serios, no he tenido buenas experiencias con ellos y creo que mis valores no son muy acordes a los suyos