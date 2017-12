Gustavo González en el infierno: Se divorcia tras ponerle los cuernos a su mujer

Ha ocurrido. Gustavo González, uno de esos colaboradores de 'Sálvame' que nunca ha querido vender su intimidad, se ha convertido en un personaje. El 13 de diciembre de 2017, el periodista habló sin tapujos de la que es la peor etapa de su vida.

Unos meses antes, la ex actriz porno María Lapiedra vendió en el 'Deluxe' que había sido amante de Gustavo González durante años. El periodista, que se acaba de casar con la que madre de sus cuatro hijos, se negó a dar ningún tipo de explicación sobre el asunto, alegando que él no hablaba de su vida. Esos sí, sus compañeros de ‘Sálvame' se encargaron de humillar a Lapiedra y de dejarla por mentirosa.

Pero la vida da muchas vueltas y el tiempo ha terminado por darle la razón de María Lapiedra. El 13 de diciembre de 2017, Gustavo González reconoció que había puesto punto y final a su relación sentimental de tres décadas con Toñi, su mujer y madre de sus cuatro hijos:

Dijo el paparazzi antes de romperse a llorar en directo.

Gustavo reconoció que el divorcio había sido por mutuo acuerdo pero que:

La vida hay que vivirla con pasión y yo lo había perdido. Sobre todo es por ella porque la he decepcionado mucho

A mí me cuesta mucho hacer daño y más a la gente a la que quiero. Cuando tomo la decisión de dejar esta convivencia yo pensaba que era por honestidad porque yo me sentía un obstáculo para su felicidad

¿Qué quería decir con ese discurso? ¿Por qué cree que no ha sido un buen marido? Porque, efectivamente, el periodista le fue infiel a su mujer con María Lapiedra. Así lo reconoció el mismo ante las preguntas de sus compañeros:

Mis hijos me han hecho muchos reproches, uno de ellos me ha dicho que era su héroe y ahora no.