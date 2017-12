Jorge Javier Vázquez: “No soy independentista, pero quiero un referéndum”

Jorge Javier Vázquez se sentaba en el plató de 'El Programa de AR' para hablar sobre el proceso independentista catalán. El presentador de 'Sálvame' y 'Gran Hermano', natural de Badalona, ha confesado que rompió en una ocasión con su actual novio por una discusión sobre el independentismo y que en su familia se evita hablar de ciertos temas para no discutir. Además, ha explicado cómo consiguió y cómo vivió la entrevista de Ada Colau en el 'Deluxe', según recoge la web de Telecinco



Coincidiendo con la visita de Rajoy a Badalona, la localidad donde nació y creció Jorge Javier, el presentador de Telecinco decía:"Si tuviera 20 años, con Rajoy seguro que sería independentista". Además ha explicado que su padre era nacionalista y que para su padre Pujol era intocable, a pesar de que su abuelo era de Murcia, según recoge Exclusivadigital.



Por otro lado, Jorje Javier ha confesado que una de las veces que rompió con su actual novio, con el que lleva 10 años de relación, fue por una discusión sobre la independencia de Cataluña. Sobre las elecciones en Cataluña, Jorge Javier ha comentado: "Yo votaría a Colau en Barcelona y a Iceta en Cataluña".



Jorge Javier ha explicado cómo fue la entrevista con Ada Colau en 'Sálvame Deluxe' y las sensaciones que tuvo durante la misma en la que la alcaldesa de Barcelona confesó una relación con una mujer. "El pacto era que no habláramos de política durante la entrevista", explica el catalán. Además, asegura que "es más fácil confesar una relación con alguien del mismo sexo entre hombres que entre mujeres".

Los titulares de Jorge Javier en su entrevista en El Programa de AR:



"Si yo tuviera 20 años y viviera en Cataluña, con Rajoy me habría convertido en independentista"

"Rajoy es como los padre terribles, está siempre con el no en la boca"

"Me llamó mucho la atención que en Badalona, que es de izquierdas, fuera alcalde Albiol"

"Desde pequeño he escuchado la palabra independencia"

"No soy independentista, pero quiero un referéndum"

"Le pedimos a los políticos algo que nosotros no hacemos, que es escucharnos"

"En mi familia no se habla de determinados temas para no discutir"

"Una de las veces que rompí con mi novio fue por el asunto catalán"

"Mi padre era hijo de emigrante de Murcia y era muy nacionalista, muy de Pujol. Para mi padre Pujol era intocable"

"La confianza de toda una generación a Pujol ha sido brutal, era como el salvador"

"Yo voto en Madrid y a Carmena"

"Votaría a Colau en el ayuntamiento y a Iceta en las elecciones autonómicas"

"Me gustaría entrevistar a Errejón y a Carolina Bescansa para no hablar de política"

"Me quedé muy descolocado con la confesión de Colau"

"El pacto para la entrevista de Colau era que no íbamos a hablar de política"

"A mí Rufián me cae bien, es un chico divertido. (Ver video)

Fuente: Exclusivadigital/Leer más

