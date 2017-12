Jorge Javier Vázquez: "Si tuviera 20 años, con Rajoy como presidente, sería independentista catalán"

"Si tuviera 20 años, con Rajoy como presidente, sería independentista".

No se asusten ni busquen alrededor. El autor de la frase está en muchas de las casas de ustedes, día y noche, porque es más omnipresente que el perejil y Telecinco se lo sirve hasta en la sopa.

Se llam Jorge Javier Vázquez y ha soltado eso durante una alocada intervención que ha hecho en la mesa política de El programa de Ana Rosa.

"Rajoy es como los padres terribles que están siempre con el 'no', 'no' y 'no".