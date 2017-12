Los frikíes de las redes sociales le dan la del pulpo a Nuria Roca y su nuevo programa

La sensual Nuria Roca ha vuelto. La presentadora acaba de estrenar Singles XD cada sobremesa en CuatroTV ( Nuria Roca se lía a 'mordiscos' con los que critican que folle con quien quiera).

Ocupa la franja que deja libre Dani&Flo que este 11 de diciembre de 2017 hizo un modestísimo0,9%.

El capo Paolo Vasile, amo y señor de Mediaset, acaba de hacer a la bella presentadora valenciana un regalo envenenado: la peor franja de la cadena en la peor cadena de la franja.

Ni a La 2 podrá superar: en la sobremesa Jordi Hurtado emite el programa quinientos mil de Saber y ganar que ayer hizo diez veces más audiencia que Cuatro: 9,3%. Roca no cree en la mala suerte: estrenó programa el día 12/12.

Hace exactamente 3 meses, el 12 de septiembre, hizo el primer A tota pantalla en TV3 que se estrelló con un 5%. También estaba en una franja maldita de la cadena y también se vistió de amarillo. Sólo le falta ponerse un gato negro en lugar de su melena.

Escribe Marc Villanueva en 'Elnacional.cat' que lo más seguro es que sea su manera de demostrar que no cree en Moliére, que murió de amarillo en el escenario y convirtió el color en gafe en el teatro. La suerte del programa de Cuatro dependerá de la paciencia de Vasile.

Dani&Flo llevan meses haciendo audiencias pésimas pero en lugar de cargárselo lo cambia de horario. Un respiro para Nuria Roca que parece que ha hecho las paces con TV3.

En la última entrevista previa al estreno no ha insistido en criminalizar la cadena, auqnue repite que le hicieron un favor, echándola de forma tan patosa:

"Jamás demandaría en una pareja porque no quiere estar conmigo. ¡Yo soy una muy buena ex! No tengo que pedir explicaciones a nadie. Otra cosa es que luego yo quiera volver cono esa pareja o no".