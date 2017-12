‘MasterChef Junior’ 5 contará con una generación de aspirantes más jóvenes que nunca

'MasterChef Junior' regresa a La 1 con unos aspirantes más jóvenes que nunca. Algunos casi ni llegan a las encimeras, pero les sobra talento y confianza en sí mismos. Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz ya tienen todo preparado para formar a una nueva promoción de 16 pequeños cocineros, entre 8 y 12 años, que no solo cocinarán y se divertirán sino que aprenderán y desarrollarán su creatividad en el talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia que se estrena el próximo miércoles 20 de diciembre en La 1.



Durante la rueda de prensa, Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, ha afirmado que esta edición de Masterchef Junior "va a ser espectacular, con momentos tan emotivos que no van a dejar indiferente a nadie". Ha añadido que la vuelta del programa "es un subidón después de la segunda edición de MasterChef Celebrity, con la que fuimos líderes diez semanas consecutivas y una final que logró una media del 23,5% de share". "TVE apuesta otra vez por este talent que puede compartirse en familia y que inculca compañerismo y esfuerzo en adultos y en niños", ha dicho, según recoge Exclusivadigital.



Por su parte, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha valorado los más de 100 episodios del programa que "goza de salud gracias a los espectadores". "Llevamos más de 5 años buscando talento y en esta edición les hemos querido llevar más allá con pruebas que hacen los adultos", ha afirmado. Además, Rey ha destacado el buen funcionamiento del programa: "Nos han incluido en el Récord Guinnes como programa de cocina con más éxito del mundo".



La presentadora del programa, Eva González, asegura que "Masterchef Junior es el pistoletazo de salida para las Navidades". "Esta edición es todo ternura", ha añadido.



También han asistido cuatro de los niños aspirantes de esta edición. Fernando, aspirante de Madrid de 11 años, ha asegurado que se presentó al casting "porque lo veía por la tele y era increíble", mientras que María ha señalado que se apuntó "para pasarlo bien". La pequeña madrileña de 9 años también ha comentado que las cocinas son un poco más altas que ella, aunque ha reconocido que "no pasa nada" porque usa un taburete.



Esther, granadina de 9 años, ha asegurado que su sueño "es ser cocinera", y Juan Antonio, de 10 años, ha agradecido a su madre y a su abuela que le enseñaran todo en la cocina porque, según ha explicado, en su familia "la cocina pasa de generación en generación".

Un casting de más de 6.000 candidatos



El casting de ‘MasterChef Junior' 5 ha recibido a más de 6.000 candidatos que sueñan con entrar en las cocinas más divertidas y exigentes del mundo. Son futuros grandes chefs que han demostrado que el talento y la pasión no tienen edad y que, este año por primera vez, tendrán que enfrentarse a batallas tan duras como las que enfrentan los adultos para obtener el delantal.



Entre los candidatos hay un señor con cuerpo de niño mitad murciano, mitad almeriense; un apasionado de la gastronomía china que sueña con ser arqueólogo; una niña que con tan sólo 9 años domina la cocina francesa y española casi como su primo Miguel Ángel Muñoz; un madrileño del Atleti con tres novia, que borda los guisos que aprendió de su abuela; una alicantina que asegura que si no entra en MasterChef Junior acabará su vida; la que probablemente es la aspirante más pequeñita que ha pasado por nuestras cocinas, pero tiene muchísimo carácter; una influencer que domina la cocina japonesa y empezó a los 5 años ayudando a su madre; una cocinera de 10 años que sueña con montar con un restaurante para celíacos para después centrarse en trabajar para la NASA; y un joven cocinero que le prometió a su padrastro antes de morir que entraría en MasterChef.



Todos han soñado con levantar el trofeo que han conquistado Mario, Manuel, María y Paula pero solo uno lo conseguirá. Además, recibirá los 12.000 euros del premio para su formación y un curso intensivo de cocina impartido por el Basque Culinary Center.

Risas, inocencia, diversión, emoción y mucha cocina

En las pruebas los pequeños aspirantes se enfrentarán a retos similares a los de los mayores o los celebrities: las batallas, las multicajas misteriosas, la cocina por relevos o la preparación de un plato siguiendo las indicaciones de un conocido chef. En alguna ocasión tendrán que llenar la cesta de la compra con un presupuesto para que sepan lo que cuesta llenar la nevera.



El jurado les inculcará la importancia de utilizar productos de temporada y alimentos de cercanía y de hacer un uso responsable de las materias primas y no desperdiciar nada. Para superar los retos, los aspirantes contarán con un ayudante muy especial que les dará trucos y consejos en cada prueba, cuando el jurado no esté atento. Se llama Chefito y es un robot cocinero muy divertido que se convertirá en el mejor amigo de los aspirantes.



Además, el jurado y Eva González se transformarán en distintos personajes como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, el rey Melchor y sus pajes, la reina María Antonieta, el hombre de las cavernas o el hombre del futuro. Los aspirantes cruzarán "el charco" para descubrir los alimentos que llegaron de América, se "mojarán" con una lluvia de arroz o viajarán en el tiempo para descubrir manjares del pasado y del futuro.



También recibirán visitas muy especiales como la del grupo Adexe & Nau, todo un fenómeno musical en YouTube; el presentador de ‘Operación Triunfo' Roberto Leal; los actores Pablo Rivero y Eneko Sagardoy; Jorge Brazalez (ganador de ‘MasterChef' 5), Paula y María (ganadoras de ‘MasterChef Junior' 4 y 3); los exaspirantes Miguel, Jefferson, Lukas, Covadonga y Mauro; y Saúl Craviotto, ganador de ‘MasterChef Celebrity' 2, y todos sus compañeros de edición.



En la cocina aprenderán con los mejores: chefs con estrellas Michelin les enseñarán trucos de cocina y cómo utilizar los alimentos sin maltratarlos. Dabiz Muñoz (tres estrellas Michelin), Pedro Subijana (tres estrellas Michelin), Dani García (dos estrellas Michelin), Marcos Morán (una estrella Michelin), Álvaro Salazar (una estrella Michelin), Javier Olleros (una estrella Michelin) o Tonino Valiente (una estrella Michelin), serán algunos de sus maestros. Durante la competición completarán su formación con completas clases impartidas por Basque Culinary Center.



Los pequeños también trabajarán fuera de las cocinas. Se bañarán en las playas de Sanlúcar de Barrameda, se divertirán en Disneyland París, rendirán homenaje a Ángel Nieto en el circuito de velocidad MotorLand, se rodearán del glamour del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y visitarán el Monasterio de Piedra en Zaragoza y el palacio del Infante Don Luis Antonio de Borbón en Madrid. En las pruebas exteriores demostrarán su talento para servir un menú completo a unos 300 comensales. Los aspirantes descubrirán de una manera muy espectacular quién es el ganador de cada prueba, por ejemplo, a través de una luz con el color del equipo ganador en el castillo de la Bella durmiente de Disneyland París.



Arranca la competición en Sanlúcar de Barrameda

Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han preparado una competición a la altura de las batallas de los adultos para dar la bienvenida a los 25 jóvenes talentos donde tendrán que demostrar todos sus trucos gastronómicos. En juego estarán los delantales de los 16 aspirantes que participarán en esta nueva edición.



Los afortunados viajarán a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973. Divididos en cuatro equipos elaborarán helados artesanales con toppings para venderlos en el paseo marítimo. Para aprender a elaborar deliciosos helados recibirán una masterclass en la heladería más antigua de España: La Ibense Bornay en Jerez de la Frontera.



Paula y María, ganadoras de MasterChef Junior, abrirán un mercado con la ayuda de Mauro, Covadonga y Jefferson, aspirantes de ediciones anteriores, donde recibirán a los aspirantes. Tendrán 15 euros para la compra y hacer un plato libre digno de un chef. Aquellos que se pasen del presupuesto serán penalizados con 10 minutos menos en el cocinado. El chef Marcos Morán compartirá con ellos sus secretos para sacarle el máximo partido a todos los ingredientes.

Fuente: Exclusivadigital/Leer más

