'Masterchef' pega un sartenazo en los morros a Karlos Arguiñano: "Él no cocina, cuenta chistes"

Menudo sartenazo que le han sacudido a Kerlos Arguiñano. Figurado, pero en todos los morros y bastante merecido por descalificar a sus colegas y competidores, simplemente por el placer de hacerlo.

TVE y Shine Iberia han presentado este 14 de diciembre de 2017 la quinta edición de MasterChef Junior, que llegará el miércoles 20 de diciembre (22.10) en La 1, como siempre.

"Un subidón tras la edición Celebrity", según afirma Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, y "la más especial" para Eva González, en el séptimo mes de embarazo.

Pese a que el concurso culinario de TVE ha emitido once ediciones -entre adultos (5), Junior (4) y Celebrity (2)- sigue teniendo músculo.

De hecho, los datos de la edición de famosos lo avalan: la final fue vista por 3.325.000 espectadores sumando un 29,7% de cuota.

Sin embargo, hace unas semanas Karlos Arguiñano, cocinero de Antena 3, cargó contra MasterChef en una entrevista:

"No lo veo porque no es un programa de cocina, es un reality. Y yo no puedo ver los realities".