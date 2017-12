Paula Vázquez: "Muchos hombres siguen pensando que necesitan cabalgarnos"

Lorena Berdún recibe la noche de este 14 de diciembre de 2017, a las 21.45, a Paula Vázquez en su programa de Telemadrid Sexo y etcétera.

La presentadora de #0, de la que se rumoreó con insistencia que tenía un rollo sexual con el coletas Pablo Iglesias y cuyas simpatías por Podemos son notorias, se abre en canal para hablar sin tapujos de los hombres y sobre sus gustos en la cama.

La gallega ha desvelado que nunca ha vivido con ninguna de sus parejas:

"Nunca he vivido con una pareja. Desde los 17 años he vivido sola, así que a los hombres no les he pedido mucho. En ellos también he notado que les gusta una mujer independiente económicamente, que tenga planes, que sea libre. Empieza a haber un cambio de conciencia".

Vázquez asegura que no cree en el amor eterno a una misma persona:

"Vivir con alguien para toda la vida lo veo como una utopía. Me gustaría que me funcionara si algún día lo hago, pero no veo muy real lo de que 'hasta que la muerte nos separe'. Por lo menos, no es para mí".

La presentadora de Movistar+ se atreve a describir lo que tiene que tener un hombre para enamorarla y paradójicamente, en la descripción que hace no cuadra ni de lejos un tipo como Pablo Iglesias:

"Un hombre para conquistarme tiene que tener sentido común con todo y mirar la vida y tener curiosidad, que tenga un mundo muy enriquecedor, que no me necesite. No quiero completar; quiero ser la acompañante de alguien que ya sea completo".

Paula, contra el porno: "Muchos siguen pensando que necesitan cabalgarnos"

"El porno ha hecho mucho daño porque muchos hombre siguen pensando que necesitan cabalgarnos. Y no: queremos hombres sensibles, que sepan dar masajitos y darte besitos en el cuello. Y, a veces, cuidarte es dejarte el tupper hecho".

Vázquez habla sin reparos de lo que el gusta en el sexo:

"No hace falta la erección para hacer feliz a una mujer. Están las manos, la boca...".

¿Ha fingido alguna vez Paula Vázquez un orgasmo?

"En fingir el orgasmo hay una parte moral de engañar a alguien y otra de engañarte a ti mismo porque no le estás haciendo saber qué es lo que realmente te da placer, cuál es el patrón que te hace llegar al orgasmo", dice al tiempo que reconoce que ya no le importa decirle al hombre lo que prefiere que le haga.

"Antes me daba vergüenza pedir lo que me gustaba. Ahora lo pido incluso antes de llegar al postre. No pasa nada por pedir. Te hace una mujer segura de ti misma y no hay nada más atractivo que una mujer segura de sí misma".

Paula, contra las revistas de corazón: "Son misógenas"

En los últimos tiempos, Paula Vázquez y embebida de la fiebre podemita y de sus amores por la alcaldesa Manuela Carmena y otros personajes pareciso, se ha hartado de despotricar contra el machismo.

En Sexo y etcétera explica que algunas publicaciones tienen mucha responsabilidad en lo que termina calando en el imaginario colectivo:

"Quienes realmente nos hacen pasar a todas las mujeres por una criba son las revistas del corazón, es lo más misógino y machista que puede haber".