'First Dates: Marta quería dar el do de pecho y terminó pagando la cuenta

Marta buscaba un "tontito", y al final le ha salido el tiro por la culata con Leo y le ha tocado pagar.

"Me gustaría encontrar a una persona que sea más bien tontito, que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve... a ver, tampoco que sea muy tonto porque si no me aburro, y que me dé un poco de vidilla pero que esté ahí, que no sea muy espabilado que eso no me gusta", entró diciendo en First Dates -de Cuatro- esta camarera de Huelva de 27 años, quien se había mostrado harta de los hombres con buen físico y "chulos de playa", según recoge ElHuffPost.

Leo quedó impactado con el físico de Marta: "Tiene los ojos muy bonitos y físicamente es una persona que vale la pena. Me ha gustado físicamente bastante", aseguró el hombre, quien se gana la vida "escupiendo fuego en discotecas".

FUente: ElHuffPost

