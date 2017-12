Joaquín Prat se rapa la cabeza en directo en Telecinco: "¡Estoy en estado de shock!"

¡Virgen santa lo que hay que hacer para seguir burbujeando en la tele y que Paolo Vasile esté contento!

Porque lo que hemos visto en Telecinco tiene al final un único y privilegiado destinatario: el capo italiano de Mediaset. Si a él le gusta y entinde que sube la audiencia, todo perfecto.

"Hoy he demostrado que cumplo mis promesas".

Como buen "hombre de palabra", Joaquín Prat se ha rapado la cabeza este viernes 15 de diciembre de 2017 en El programa de Ana Rosa.

Lo ha hecho después de perder su apuesta tras el sonado caso de la falsa hija de Salvador Dalí.

Hace unos meses conocimos que los análisis de ADN demostraron que Abel no era descendiente del artista.

Sin embargo, Joaquín Prat se creyó firmemente el discurso de la que ha sido uno de los personajes de este verano y puso su cabellera en juego, tal como ha recordado el matinal de Telecinco:

"Siempre cumplo mis promesas. No habéis sido capaces de encontrar el momento en el que lo dije pero reconozco que lo dije: 'Si tú no eres hija de Dalí, yo me rapó".

Y este viernes llegó el momento.

"Por la boca muere el pez y a mí me han echado el anzuelo y me van a sacar del agüita", se resignaba Joaquín Prat ante la negativa de la protagonista, Pilar Abel, que insistía en que ella ha puesto un recurso porque no le han dado los justificantes de la cadena de custodia:

"Que conste que te lo cortas porque tú quieres".

"A estas alturas he perdido la fe", decía él.

Su jefa, con maquinilla en mano, no pudo evitar bromear con su compañero:

"Mira que Joaquín es guapo, pero sin pelo lo podemos echar al monte".

Sin embargo, después, dijo: "Eres la viva imagen de tu padre".

El periodista siguió con mucha guasa: