Mark Hamilton, marido de María Lapiedra, ‘amenaza’ con hablar

Laura Lago, amiga de María Lapiedra, ha entrevistado en exclusiva a Mark Hamilton para sorpresa de la propia María, que dijo y aseguró que su marido no iba a salir en ningún medio de comunicación. Mark ha sido discreto pero ha lanzado dos mensajes claros: su indiferencia hacía Gustavo González y la conveniencia de que él no abra la boca.



Nuestra reportera ha actuado como portavoz de María Lapiedra, de quien es amiga desde hace muchos años. "Yo le he preguntado esta mañana que por qué sigue con Mark y me ha dicho que es un buen padre y un buen marido, pero no me ha hablado de pasión", ha dicho Laura Lago. Teniendo mucha más información sobre esta historia que el común de los periodistas, Laura ha entrevistado a Mark Hamilton, quien ha asegurado que no sabe quién es Gustavo González: "Es que yo no sé quién es Gustavo. El único Gustavo que conozco es la rana. Lo que sí le voy a decir a Lydia (Lozano) es que yo no vivo de mi mujer. Yo soy un arquitecto anónimo y eso es lo que voy a seguir siendo", según recoge Telecinco.



Gustavo González: "Mark me conoce porque una vez me llamó bastante alterado"

Tras confesar que, efectivamente, ha mantenido una relación paralela con María Lapiedra, Gustavo González ha vuelto a Sálvame con la condición de no hablar de su familia, a la que, según él, ha hecho mucho daño. Del que sí ha hablado ha sido de Mark, el marido de María, que ha dicho en el programa que él no conoce a ningún Gustavo: "El sí que me conoce porque me llamó una vez. Primero estaba alterado y luego se calmó, pero yo le dije que no era a mí a quien tenía que pedir explicaciones".



‘Sálvame' recuerda cómo el marido de María Lapiedra le pidió matrimonio en el plató

Para hacer un recopilatorio de todo lo que conocemos de Mark Hamilton, el programa ha recordado el momento en el que éste le pidió matrimonio a la actriz en directo. María aseguraba que le había escogido como marido y padre de sus hijas porque es un "hombre fiel" y eso ella lo valoraba mucho.



Belén Esteban: "Yo creo que Gustavo y María Lapiedra tenían todo esto hablado"

Cuando Gustavo González ha confesado que le llamaron de ‘GH VIP' para entrar con María Lapiedra y que lo rechazó, pero que se lo pensaría su fuera a ‘SV' porque necesita dinero, Belén Esteban ha explotado. "Yo lo siento mucho Gustavo pero a mí me parece que ya todo esto lo teníais hablado. ¿Te irías a un reality ahora con ella? Porque yo sólo puedo pensar en la señora que está en casa y que ha estado 30 años contigo". (Ver vídeo)