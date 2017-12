'Deluxe’: Gustavo González: "María me hizo sentir muy valorado"

Tras el anuncio del divorcio de Gustavo González el pasado miércoles, Sálvameha querido saber el verdadero motivo de la separación del matrimonio de 30 años y parece ser que María Lapiedra es la culpable.

Gustavo reconocía haber sido infiel a su mujer y esta noche María protagonizará el PoliDeluxe, donde dejará claro si realmente ha mantenido una relación con el periodista durante 8 años. Gustavo admite no inquietarle lo que pueda contar María, ya que cualquier tipo de detalle puede ahondar en el dolor, pero lo fundamental está contado. Además cree que ella si ha estado enamorada de él y que puede seguir estándolo, pero no quiere decir si le gustaría que siguiera enamorada. A pesar de todo esto, el paparazzi no quiere hablar de lo que siente por María ni de sus cosas buenas, pero asegura que le ha hecho sentir valorado.En toda esta situación, el colaborador de Sálvame, no tiene la sensación de haberse metido en ningún matrimonio ni tiene nada en contra de Mark Hamilton, el marido de María. A pesar de que sabe quien es, porque le llamó una vez por teléfono para decirle que dejase en paz a su mujer.

Por su parte, el actual marido de María, ayer dio su propia opinión de los hechos: "Quiero decirle a Lidia que yo no vivo de mi mujer. Una buena periodista tiene que enterarse bien de las cosas. Soy arquitecto, anónimo y así seguirá (...) No se quien es Gustavo. Como dijo una vez Kiko Rivera de mi mujer, yo la única piedra que conozco es la de mi mechero. Gustavo, solo la rana. No lo quiero ver, me llega, obviamente, pero no veo la tele porque arde Troya. Intento ser discreto. María es como es y yo soy como soy, somos opuestos".

