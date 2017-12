El Ayuntamiento de Chipiona no le pasará ni una más a Rocío Carrasco

Fue el pasado diez de diciembre cuando desde el Ayuntamiento de Chipiona se envió por correo un sobre que contiene la propuesta sobre el museo de Rocío Jurado y que va dirigido a Rocío Carrasco. La misiva incluye un acuse de recibo que la destinataria debe firmar. Es cierto que desde el consistorio chipionero le dan quince días para responder, pero eso no significa que, en caso de no hacerlo, vayan a paralizarse las conversaciones. Lo que desean es que Rociíto se manifieste y diga si está o no de acuerdo.

Según cuenta a Esdiario una fuente cercana al ayuntamiento, al equipo de gobierno le consta que el sobre ya está en manos de Rocío Carrasco. Sin embargo, ni rastro del acuse de recibo firmado. Tampoco han recibido confirmación de lectura del email que le enviaron poniéndola al tanto del asunto. Idéntico recorrido han tenido las llamadas telefónicas que le han hecho para contarle sobre la cuestión. Rociíto no descuelga el teléfono, no contesta a los SMS ni a los wasaps, según recoge ESdiario.

El pueblo de Chipiona está más que harto del proceder de Rocío Carrasco. No entienden a qué viene tanto impedimento cuando le han concedido todo lo que ha pedido. También en el ayuntamiento están hasta el gorro de ella. Han trabajado muy duro para cerrar la propuesta que le han enviado y que incluye todas sus demandas. Sin embargo, viendo que se envuelve en un manto de silencio, no confían en que el museo llegue a abrirse. Están dispuestos a escuchar lo que tenga que decir sobre el documento redactado e incluso hasta hacer modificaciones, siempre que sean viables.

En el ayuntamiento de Chipiona tienen claro que el tema del museo no va a dilatarse sine die. O bien Rocío se aviene a firmar y van para adelante, o dicen adiós, con todo el dolor de su corazón, a honrar la memoria de una de sus ciudadanas más ilustres. La verdad es que el local donde se ubican las instalaciones puede aprovecharse para fines culturales como conciertos, exposiciones, conferencias... Muchos chipioneros así lo han demandado, mediante preguntas elevadas al pleno, cansados ya de lo que consideran un menosprecio por parte de la hija de Rocío Jurado a la tierra que tanto amó su madre y cuyo nombre paseó por el mundo.

Fuente original: ESdiario

