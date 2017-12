El controvertido reencuentro de Las Sex Bomb en 'Sálvame'

Pese a que Yola y Malena llegaban cogidas del brazo a los estudios de la cadena en Fuencarral - "nosotros nos hemos perdonado porque somos de buen corazón", decian- la tarea de reunirlas de nuevo no ha sido nada fácil. Más bien todo lo contrario.

Sin embargo, el buen rollo se desvaneció cuando Sonia Monroy se dirigió a su excompañeras en los siguientes términos: "Esto no es una reconciliación ni nada, sigo pensando que sois dos falsas". "Estamos aquí por trabajo", insistía Malena, según recoge Ecoteuve.

Instantes después el tono de Malena fue poniéndose más serio: "Nos da igual que vengas tú o Perica La Cantaora, todo el mundo es sustituible y tú lo eres igual que todas. Yo soy cantante, tengo discos, hago teatro... ¿y tú qué haces? Todo el día diciendo que grabas películas, que no has grabado ni una. Son vídeos caseros que son horrorosos".

"O cortáis el rollo o me voy", gritaba a los compañeros de Sálvame Monroy. Finalemente, fue Rafa Mora quien logró poner paz: "Respeta a la gente que está estudiando aunque tú no lo hayas hecho en la vida". Aunque no por mucho tiempo, ya que la actriz volvió a la carga: "A lo mejor las películas que hago son demasiado inteligentes".

