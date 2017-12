Feroz entrevista a Moderna de Pueblo: "Estás aquí porque el jefe, que es hombre, te ha traído"

Da la impresión de que hasta los más avezados o avezdas en este caso, se han olvidado del peligro que tiene un micrófono abierto.

Este viernes 15 de diciembre de 2017, Raquel Córcoles más conocida como Moderna de pueblo ha asistido a Amigas y conocidas para promocionar su nuevo libro, Idiotizadas, un cuento de empoderhadas. Lejos de ser una entrevista promocional, todo se volvió tenso.

Inés Ballester comenzó avisando diciendo: "Hoy hay tema para el debate".

Las tertulianas que compartían mesa ese día eran rancine Galvez, Rosa Villacastín, Silvia Tarragona e Isabel San Sebastián, que estaban muy dispuestas a opinar sobre el cómic de la catalana.

La presentadora comenzó preguntando a Córcoles: "¿Qué es lo que nos idiotiza?".

A lo que la dibujante contestaba hablando del tema principal del libro: los estereotipos femeninos, que se encuentran reflejados en personajes como Gordinieves o Zorricienta. Mientras hablaba fue interrumpida por Ballester que le dijo:

A medida que avanzaba la entrevista, todo se iba volviendo más tenso ya que las colaboradoras criticaban duramente los ideales que se muestran en el libro.

Cargó Rosa Villacastín:

"Me dejas alucinada, porque dibujas un tipo de mujer que yo no me encuentro por la calle ni veo entre las hijas de mis amigas. Yo creo que ya las educan para ir a la universidad y para ser independientes".