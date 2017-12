Lo hicieron de nuevo: El día que 'Los Simpson' predijeron que Disney compraría Fox

Los Simpson ya son los Nostradamus de la actualidad: hace unos cuantos años sus guionistas "predijeron" que Disney compraría Fox.

En el episodio 'Cuando se anhela una estrella', de la décima temporada, Homero conversa con Alec Baldwin y Kim Basinger delante de una valla de Fox que dice "esta es una división de Walt Disney", refiere el portal Indi 100, según recoge RT.

En el episodio, que fue transmitido por primera vez en 1998, Homero se hace amigo de Baldwin y Basinger al punto de convertirse en su asistente, pero al develar que viven en Springfield, termina ante un juez con una orden de alejamiento.

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. pic.twitter.com/kzloJQHeM8