‘El Hormiguero’: ¡Ed Sheeran le tiró un palo de golf a Justin Bieber!

El 18 de diciembre de 2017, Pablo Motos recibió a otra figura de renombre internacional. El cantante británico, Ed Sheeran visitó 'El Hormiguero' para presentar nuevo disco e impactarnos con una ‘agresiva' anécdota. ¿Le pegó en la cara con un palo a Justin Bieber?

Ed Sheeran acudió al programa estrella de A3 para presentar, 'Divide' su último trabajo discográfico ha sido número 1 en más de 100 países y del que lleva vendidos , nada más y nada menos , que 9 millones de copias.

Sheeran, encantador, le contó a Pablo Motos un sinfín de anécdotas pero el presentador quería saber una en concreto: ¿Es verdad que le había tirado un palo del golf al canadiense Justin Bieber en la cara? Sheeran se explicó:

Estábamos en Japón en una discoteca en la que había una especie de minigolf. Yo estaba bebiendo y me dijo 'tírame algo a la boca con el palo' y, al final, se me fue el palo

Pero éste no fue el único percance que tuvo el cantante. Motos quiso saber si era cierto que en una ocasión le atropellaron en mitad de la calle:

No es tan emocionante como parece. Tenía unos días libres y me quería tomar una cerveza así que cogí la bicicleta, pero me caí. Yo solo. Y me rompí el brazo.