María Lapiedra se da un masaje medio desnuda mientras habla de su amante en 'Sálvame'

Parecía que lo habíamos visto todo en 'Sálvame' pero no era así. El 19 de diciembre de 2017 asistimos a uno de los momentos más surrealistas del programa (La sucia trampa que María Lapiedra y su marido han preparado para el 'pardillo' Gustavo González).

María Lapiedra, amante de un colaborador del espacio de T5, Gustavo González, fue entrevistada semi-desnuda mientras le hacían un masaje. Brutal (El marido de María Lapiedra: Independentista y consentidor).

Lo dijo Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame', tras media hora entrevistando a María la Piedra mientras le daban un masaje. Tenía razón. Muy normal no era (De María Pascual a María Lapiedra: el furor sexual de la mujer por la que se divorcia Gustavo González).

Los pezones de María Lapiedra protagonistas absolutos de la emisión en directo de 'Supervivientes'

La ex actriz porno volvió a parecer en el programa de T5 para hablar de su relación con el colaborador del programa, Gustavo González. Ambos fueron amantes durante 8 años, él estaba casado y no quiso saber de ella peor hace pocas semanas, anunció su divorcio, admitió toda la verdad y declaró querer estar con Lapiedra.

El problema es que la ex actriz porno, harta de esperar a que su amante su se decidiera por ella, se casó y formó una familia. Ahora aprovecha que la llaman de todos los programas de T5 para lucrarse y reivindicar el lugar que, según ella, merece.

El caso es que el 19 de diciembre de 2017, 'Sálvame' volvió a relizar una conexión con Lapierdra en directo peor es esta ocasión, en vez de hacerla en casa de la escritora erótica, se hizo en u balneario en el que María estaba dándose un placentero masaje.

Eso sí, Lapiedra quiso aclarar que no estaba allí para relajarse:

Me estoy dando un mansaje linfático porque hace poco me hice una liposucción y es necesario para el postoperatorio.

Así, cubierta por una toalla mientras le toqueteaban todo su cuerpo, Lapiedra contestó a las preguntas insidiosas de los colaboradores de ‘Sálvame'.

Y de esta guisa, María dijo que había hablado con Gustavo González y le había notado "fatal". Pero ¿cree que estaría dispuesto a dejar ‘Sálvame'? María no lo descarta:

No me extrañaría, lo apoyaría y si me dijera que quiere que yo deje la tele, también lo haría.

María dijo que no le importaría compartir con Gustavo la casa en la que ahora vive con su marido y, ante las preguntas de los colaboradores, aseguró que no tiene miedo a que la rutina acabe con su historia:

¿Si no me he aburrido de él esperando ocho años me voy a aburrir ahora que lo tengo? ¡Estamos locos!