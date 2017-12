Wyoming niega a la Guardia Civil el pan y la sal: 'El Intermedio' evita mencionar que los agentes protegieron a los independentistas en Estremera

Ni una sola mención a la Guardia Civil. Todo aquel que en la noche de este 19 de diciembre de 2017 solo eligiera 'El Intermedio' para informarse de la actualidad del día se debió quedar con la sensación que la concentración de ERC frente a la cárcel de Estremera, donde sus militantes fueron acosados por miembros de 'Hogar Social Madrid', se debió disolver sin incidentes por arte de magia--La contradictoria realidad del separatismo: las "fuerzas de ocupación" salvan a los provocadores de Esquerra de ser linchados en Estremera--.

Obviamente, la actuación de los guardias civiles evitó males mayores. Una contradicción en la realidad del separatismo que tuvo que recurrir a los agentes cuyos elementos más radicales han contribuido a acosarlos y humillarlos en Cataluña durante la crisis del 'pròces'--Manifestantes independentistas destrozan vehículos de la Guardia Civil y roban armas ante la mirada impotente de los Mossos--.

Gracias a la gran labor de la Guardia Civil no sufristeis ningún daño a las afueras de Estremera, me alegro de que estéis bien. La Constitución Española garantiza vuestra libertad de expresión, aunque eso no significa que podáis dar un golpe de estado.