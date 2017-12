'Telecinco': Pedro, Samuel, Alba y Gabriele compiten a por el 'Gordo' de 'La Voz'

Resulta que, este año, la gran final de 'La Voz 5' coincide con el día del sorteo de la lotería. Por eso, en la rueda de prensa sobre la última gala, la pregunta era inevitable:

¿Qué es mejor: ganar el programa o que te toque el gordo?

¡Sólo un coach ha dicho que él prefiere la loto!

La quinta edición del programa llega a su final tras otra temporada liderando su franja de emisión en la noche de los viernes.

Con un promedio de 2.196.000 espectadores y un 17,6% de share, La Voz ha superado por casi dos puntos a la oferta de Antena 3 (15,8% y 1.973.000), logrando incrementar su cuota media de pantalla hasta el 18,6% en el target comercial.

Según diversas encuestas publicadas en medios de Internet y redes sociales, Samuel, el joven madrileño que ya participó en Operación Triunfo, es el favorito de la audiencia para salir como ganador.

Después, separado por pocos puntos, irían Alba Gil, Pedro Hernández y Gabriele.

La final tiene sabor canario, ya que dos de los finalistas son de Tenerife, Pedro y Gabriele, del equipo de Juanes y Pablo López, respectivamente.

EL PERFIL DE LOS CONCURSANTES

Gabriele Dellolio ( Pablo López)

Gabriele, natural de Tenerife y con 19 años, ha impresionado a los miembros del jurado con su estilo musical blues, pero reconoce que canta otros géneros musicales como el jazz, soul, entre otros. Toca la guitarra y el piano. Era el benjamín del Equipablo, pero enseguida logró destacar. Versionando 'Stand by me', de Ben E. King, Gabriele logró poner a los coaches en pie y conquistarnos un poquito más. ​

Después de encontrarse en la tesitura de escuchar a los coaches tras el telón de 'La Voz' optó por irse con Pablo López porque "es una persona que se lo ha currado mucho".

Lo de Gabriele en algunos momentos ha parecido de otro planeta. Con una versión exquisita de ‘Ain't no sunshine', de Bill Winters, el canario ha demostrado de nuevo que lo suyo es talento, y del bueno. Pablo López se ha quedado totalmente K.O. con la actuación y ha vaticinado un "futuro bestial" para Gabriele. Voz rasgada, personalidad, afinación..., sin duda merece estar en la semifinal de ‘La Voz'.

Alba Gil ( Manuel Carrasco)

Procedente de Cádiz, llega a 'La Voz' con 25 años. Actualmente está trabajando en un bar, pero la música para ella es todo y espera tener una oportunidad profesional en este mundo. Además se casó joven y tuvo un bebé y decidió centrarse en su familia y su casa. Siempre le ha dado vergüenza cantar en público, pero tiene que superarse, quitarse los miedos y mostrar lo que tiene dentro. Alba está casada y tiene un hijo. Desde el principio tuvo claro que su canción para triunfar era 'Hallelujah', de Alexandra Burke.

"Alba transmite mucho y hace cosas muy difíciles", avanzaba Manuel Carrasco antes de una de sus primeras actuaciones. Y lo cierto es que las expectativas estuvieron a la altura. Pero parece que la joven no cree en sí misma, según podemos escuchar en boca de sus compañeros. A pesar de sus miedos, Alba ha llegado al último asalto con ganas de darlo todo con un temazo de Little Mix, junto a Jason Derulo, que arrancó algunos "UAU" por parte de los coaches. Tanto ha gustado su voz que Juanes se ha propuesto ser el presidente de su club de fans.

Pedro Hernández (Juanes)

Es de Tenerife y tiene 22 años. Su mayor inspiración, y la única que se ha mantenido toda su vida, ha sido Freddie Mercury, un artista que admira por su trayectoria y que descubrió gracias a su padre, que es muy "friki".

Sin el apoyo de sus padres no podría dedicarse a esto, ya que tendría que buscar un trabajo y gracias a eso puede desarrollarse como músico. En las audiciones a ciegas eligió: ‘Gravity', de John Mayer, canción con la que demostró todo su talento y arrasó.

Pedro se consolidó en las batallas y ahora llega dispuesto a dar un paso más en esta segunda gala de directos. ‘If you don´t know me by now' es la canción que ha elegido para comenzar a conquistar a la audiencia, que tiene un peso importante en esta fase del programa. Su coach, Juanes, se ha sentido muy orgullo de Pedro y ha confesado haber vibrado con su actuación.

Samuel Cuenda ( Malú)

Viene de Madrid y tiene 26 años. Ama la música, le encanta y daría su vida por ser "un Julio Iglesias". Es el más conocido de ellos porque ya participó en 2009 en 'Operación Triunfo', quedó octavo en la edición que ganó Mario Álvarez. Aguantó bofetadas de Risto Mejide y en varias ocasiones fue el favorito del público. Además Cuenda fue 'supersingle' en el programa de María Teresa Campos '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Quiere romper los esquemas de lo que se asienta en la música porque hay hueco para todo. Quizás choque, pero cree que va a llamar la atención. Viene a arriesgar y le gusta. Sobre todo va a disfrutar encima del escenario y a hacer que la gente se lo pase bien. Triunfó en las audiciones a ciegas con ‘Reggaetón lento', de CNCO.

Tras su llegada, pisó fuerte el último asalto con un baladón de Carlos Rivera y poco después dio más muestras de su versatilidad con ‘Mama', de Jonas Blue. Malú se mostró encantada con tener a un artista como Samuel en su equipo y destaca de él lo camaleónico que es. Además, la coach alaba su swing y su destreza con el baile sobre el escenario.