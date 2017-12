Arranca otra polémica temporada del reality de 'Las Campos’

Tras habernos abierto las puertas de sus casas y mostrado su faceta más íntima y personal compartiendo sus alegrías, preocupaciones e inquietudes con los espectadores. Ahora, Mª Teresa, Terelu y Carmen harán gala de su faceta más cosmopolita en ‘Nueva York: Audrey, Marilyn, Carrie y las Campos', especial navideño de ‘Las Campos', que Telecinco ofrecerá el próximo miércoles 27 de diciembre dando el pistoletazo de salida a las nuevas entregas del programa. Esta edición descubrirá sus aventuras, descubrimientos y anécdotas en su primer destino internacional: Nueva York.



Imbuirse de otras culturas, adaptarse a nuevos lifestylesy vivir enriquecedoras experiencias son los objetivos que conforman el plan que la matriarca del clan y sus hijas llevarán a cabo en el continente norteamericano,en Asia Oriental, en Oriente Medio y en distintos puntos de la geografía española. Miami, Tokio y Dubái serán otras de las escalas de superiplo que vertebrarán las nuevas entregas de este formato producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, según recoge Exclusivadigital.



Esta primera entrega de la segunda temporada irá precedida de un mensaje navideño que Mª Teresa Campos y sus hijas enviarán a todos los españoles.



Como antesala a la emisión del especial navideño,Telecinco ofrecerá el martes 26 de diciembre a las 22:00 horas‘Tengo una pregunta para las Campos', especial de access prime time que tiene como eje principal la copa navideña de Mª Teresa Campos y sus hijas con un grupo de periodistas. En este encuentro, celebrado en la residencia de la matriarca del clan, las tres protagonistas responden a las distintas preguntas planteadas por los informadores y comentan las principales claves de la nueva temporada de ‘Las Campos'.



Hagan lo que hagan, las Campos siempre se sitúan en el punto de mira de las cámaras de televisión y de los objetivos fotográficos. Admiradas y cuestionadas por igual, las tres protagonistas de ‘Las Campos' conforman una de las sagas femeninas más populares de nuestro país. Según Óscar Cornejo, productor ejecutivo y codirector del docushow,"la primera temporada de ‘Las Campos' fue solo un aperitivo. Ahora llega el plato fuerte. En las nuevas entregas,Mª Teresa y sus hijas salen fuera de España y los espectadores podrán ver cómo se comportan más allá de su zona de confort. Sufrirán, llorarán y en ocasiones llevarán al límite su convivencia". Afirma también que "después de esta temporada, las niñas no querrán ser princesas. Querrán ser las Campos".





Mª Teresa Campos: "Vamos a hacer unas Campos diferentes manteniendo nuestra esencia"



"Para mí ha sido un reto hacer la nueva temporada de ‘Las Campos' porque llevo tiempo sin trabajar después de lo que tuve. Espero que mi cuerpo aguante, porque cuando paras, luego cuesta arrancar la maquinaria. Vamos a hacer unas Campos diferentes manteniendo nuestra esencia", asegura Mª Teresa Campos sobre las nueva entregas del programa.



"Ha sido extraordinario grabar el primer programa en ese Nueva York navideño", del que guarda un recuerdo imborrable en el que destaca"ese recorrido lento en limusina por la Quinta Avenida viendo los espectaculares adornos navideños y los maravillosos escaparates de las tiendas".



La matriarca del clan anima a los espectadores a ver esta entrega"porque nos desenvolvemos en mundo muy distinto al que nos han visto hasta ahora, porque incluye escenas muy divertidas y de gran belleza y porque van a poder descubrir la Navidad en la ‘ciudad de las ciudades':Nueva York". Asimismo, declara: "Me gustaría grabar una entrega navideña de ‘Las Campos' en París".



Si hija Terelu se siente "ilusionada" con las nuevas ediciones del docushow: "Iniciar otra vez esta aventura es un motivo de alegría". Indica también que "los espectadores creen que nos conocen, pero solo conocen una parte de nosotras. En la nueva temporada se van a sentir identificados con muchas situaciones y se van a divertir mucho". Carmen, por su parte, declara que "gracias a ‘Las Campos' he superado mi fobia a volar"y atribuye el éxito del formato a "la curiosidad que despierta a la gente conocer a alguien que lleva viendo toda la vida, pero en otro escenario completamente distinto a un plató de televisión".



Las fobias de Mª Teresa y sus hijas, al descubierto en el especial navideño de ‘Las Campos'

"No me gustan las ciudades, pero me gusta Nueva York". Con estas palabras declaró Madonna su amor incondicional por la metrópoli más grande de los Estados Unidos en su canción ‘I Love New York'. Pero, ¿logrará la Gran Manzana cautivar también a las Campos? El nuevo especial navideño del personality show dará respuesta a este interrogante.



Nueva York es uno de los centros financieros más importantes del mundo, escenario de múltiples películas y series de televisión y una de las ciudades más visitadas del planeta. Allí recalarán las Campos para vivir su primera aventura americana y rendir homenaje a icónicas estrellas del cine, degustar los platos típicos de la gastronomía local, visitar sus lugares más emblemáticos e ir de compras a las tiendas más exclusivas. En este viaje las protagonistas se enfrentarán a sus grandes fobias: Mª Teresa a su miedo a las multitudes, Carmen al pánico que le provocan los viajes transoceánicos y Terelu a su pavor a las alturas.



El corazón de Manhattan será testigo de las numerosas actividades que Mª Teresa y sus hijas llevarán a cabo en ‘la ciudad que nunca duerme': un paseo en coche de caballos por Central Park, la subida a la terraza del Empire State Building para contemplar una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad, viajes en limusina, recorridos por la Quinta Avenida, Times Square y Chinatown y la obligada visita al Rockefeller Center para admirar elencendido de su árbol de Navidad, el más famoso del mundo. Apasionadas por las compras y la moda, visitarán algunas de las mejores tiendas de Nueva York, como la famosa joyería Tiffany & Co., ante cuyo escaparate desayunará la matriarca del clan emulando la mítica escena deAudrey Hepburn en el filme ‘Desayuno con diamantes', y los lujosos almacenes Bergdorf Goodman. Además, Terelu y Carmen se subirán al Metro de Nueva York, el más grande de los Estados Unidos,para desplazarse por la ciudad.

