Así explican los científicos el clima de la serie 'Juego de tronos'

Climatólogos de la Universidad de Bristol (Reino Unido) han empleado modelos informáticos para explicar por qué el clima de la serie de televisión 'Juego de tronos' tiene unas características tan peculiares.

El mundo ficticio creado por el escritor y guionista estadounidense George Martin posee dos estaciones de duración extremadamente larga: en los Siete Reinos, los veranos e inviernos pueden durar varios años, según recoge RT.

Estos investigadores aseguran que la inclinación del eje de ese planeta ficticio con una forma similar a la de la Tierra provoca que uno de sus hemisferios esté constantemente más cerca del Sol y prolonga las estaciones meteorológicas.

Success!! Decreased the angle of axis of rotation of the planet from 24.5 to 10 degrees, to give less intense seasons, and the Climate Model now runs happily in permanent winter and summer mode. #ClimateOfWesteros #GameOfThrones . pic.twitter.com/NNUdDuq0wq