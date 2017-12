'Sálvame' : Gustavo González en entredicho por sus propios compañeros

Continúa el culebrón de la relación extramatrimonial mantenida por Gustavo González, colaborador de 'Sálvame' y la ex actriz porno María Lapiedra.



Un culebrón de cuernos e infidelidades que da toda la impresión de habérsele ido de las manos a quien fuera antaño colaborador de '¿Donde estás corazón?', a juzgar por las continuas informaciones, y no positivas hacia él, que está publicando el programa de Telecinco para el que colabora, según recoge Exclusivadigital.



Gustavo parece que se ha olvidado que trabaja para La Fabrica de la Tele y no para Cuarzo como hizo en el pasado y la utilización que hacen Oscar Cornejo y Adrian Madrid, propietarios de la productora de confianza de Paolo Vasile, de las vidas de sus empleados de plató ya sabemos que, salvo alguna excepción, se sumerge en las cloacas mas profundas e intimas de ellos.



De hecho para esta noche está prevista la participación en 'Sábado Deluxe' del marido de María Lapiedra, quien seguro dejará a los pies de los caballos al amante de su mujer, o quizá ya ex mujer.



Hasta los propios compañeros de programa ponen en entredicho toda esta historia y actuaciones de Gustavo y Lapiedra. Para Kiko Hernández hay cosas que no encajan en este culebrón quien voz en grito dice que Gustavo es "un embustero patológico". (Ver vídeo).

