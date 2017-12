'Sálvame’: María Lapiedra llora desconsolada tras descubrir que Gustavo González le había mentido

María quería pruebas sobre estas infromaciones por lo que Carlota Corredera decidió llamar en directo a Gustavo para preguntarle si estas informaciones eran ciertas. A pesar de que el colaborador en numerosas ocasiones ha rechazado hablar de este tema para no hacer daño a su familia, ha cogido el teléfono y ha hablado con la presentadora y con María.

"No quiero que se haga un espectáculo de mi vida", comenzaba diciendo el colaborador. Gustavo se negaba a entrar en detalles aclarando que era una celebración de los 50 años de ambos y de los 25 años de convivencia como pareja, según recoge Ecoteuve.

El peor momento llegó cuando el colaborador admitió que sabía que ambos iban a ir vestidos de blanco. Ésto hizo que María, llorando, abandonase su silla para pedirle explicaciones. "¿Tú sabías que iba a ir ella vestida de novia? Dime la verdad por favor, no me mientas más", preguntaba la colaboradora de Cazamariposas. "No quiero hacer un espectáculo de esto, yo no sabía cómo iba vestida ¿vale?", respondió el colaborador, "esto es muy penoso". María siguió insistiendo: "Solo quiero la verdad". "No sabía lo que iba a pasar en la playa", concluía él. Cada vez queda más patente que esta relación, lejos de lo que se esperaba, se hunde cada vez más.

