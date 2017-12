Los grandes batacazos televisivos de 2017

La inmensa mayoría de los nuevos espacios se han saldado con un estrepitoso batacazo que ha impedido su continuidad en el tiempo, una mala acogida que se ha extendido también a las nuevas temporadas de productos más consolidados como 'Gran Hermano' o 'El Ministerio del Tiempo', y de la que no se ha librado ninguna de las grandes cadenas, según recoge Nayín Costas en Vanitatis.



El amor no está en el aire

2017 ha sido el año en el que las tres grandes cadenas trataron de poner el foco en el amor, sin éxito. Antena 3 fue la primera que se lanzó a la conquista de este terreno con 'El amor está en el aire', su gran apuesta de entretenimiento que además suponía el salto de Ares Teixidó de Mediaset a Atresmedia. El programa, conducido por Juan y Medio, no pasó de las seis entregas, relegado la late night y despidiéndose con un pésimo 6,8%.

Telecinco, por su parte, rescató el mítico 'Lo que necesitas es amor' y lo hizo apostando por una versión actualizada bajo el título 'All you need is love... o no', capitaneado por Risto Mejide, Irene Junquera y David Guapo. El espacio emitió sus trece entregas pese a no lograr el apoyo de la audiencia, y eso que la cadena trató de relanzarlo con invitados de la casa.

'Hotel Romántico' fue el intento de TVE por abrirse al género dating, suponiendo además el salto de Roberto Leal al prime time antes del desembarco de la nueva edición de 'Operación Triunfo'. El espacio nunca despertó el interés del público en la noche del viernes, despidiéndose por debajo el 5% tras ser desterrado más allá de la media noche.



TVE no da con la tecla en ficción

Estos últimos doce meses han sido nefastos en el terreno de la ficción propia para TVE, contando por fracasos todas y cada una de sus apuestas, a excepción de 'Estoy vivo' y 'Traición', aunque esta última todavía no ha terminado de asentarse en la noche del martes.

'El final del camino', 'Reinas' e 'iFamily' han sido los grandes tropiezos de la cadena pública en ficción de prime time a pesar de contar con importantes reclamos para el gran público entre sus protagonistas como Antonio Velázquez, Cristina Castaño y Antonio Resines. Todas se estrenaron por encima de la barrera psicológica del 10%, un listón que no lograron mantener más allá de sus episodios iniciales, despidiéndose entre mínimos tanto de share como de espectadores.

TVE intentó entonces abordar una nueva estrategia, lanzando 'La Pelu' en el disputado access prime time. Esta tira diaria cosechó incluso peores resultados que las series anteriores, durando solo en su ubicación inicial dos semanas. Tras este periodo de prueba, inició su periplo por horarios intempestivos, primero en el late night del viernes tras 'Hotel Romántico' y posteriormente a primera hora de la mañana en La 2, donde se despidió tras emitir todos sus capítulos pactados.



El vía crucis de la tarde de Cuatro

La franja de tarde es la más débil de Cuatro, un lastre que ha tratado de enmendar este año con el tándem formado por Dani Martínez y Florentino Fernández, sin éxito. El espacio de humor se reforzó con la incorporación de Lara Álvarez al arranque de esta temporada, pero el movimiento no tuvo el efecto esperado, dando por perdida la batalla por la sobremesa en favor del lanzamiento de 'Singles XD'.

El dating show de Nuria Roca corrió todavía peor suerte, anotando mínimo tras su primera semana en pantalla por debajo del 2%, unas cifras que además lastraron el resto de la tarde del canal, tanto 'Dani & Flo' como 'Hawaii 5-0'. De no invertir esta tendencia, el experimento en directo de Roca llegará pronto a su fin.



'Gran Hermano Revolution'

Probablemente el mayor fracaso de la temporada, no ya por sus índices de audiencia, puesto que el veterano reality show se ha mantenido por encima de la media de la cadena con sus galas semanales, sino por la gran apuesta que suponía su pretendida 'revolución' al alcanzar la mayoría de edad en nuestro país.

Telecinco se vio obligada a reducir la presencia en parrilla de su reality, limitando su 'Última hora' al access prime time y su debate al late night dominical, rebajando a su vez sus contenidos en los magacines del canal. Así, 'GH Revolution' pasó sin pena ni gloria, viéndose además salpicado por uno de los mayores escándalos de la historia del concurso de convivencia: un supuesto abuso sexual.

Con todo esto, el reality show se despidió por la puerta de atrás pero dejando abierta la puerta a su continuidad en el futuro, un ápice de esperanza a sus seguidores, quienes confían en que el espacio de Zeppelin TV regrese con fuerzas renovadas tras un merecido y necesario descanso.



'Tu sí que sí' y 'El Comidista TV'

La Sexta ha contado por aciertos sus pocos estrenos esta temporada. Con una parrilla volcada con la convulsa actualidad informativa del último año, pocos han sido los huecos del canal para probar suerte con nuevos formatos. Sin embargo, el público ha dado la espalda a dos de ellos: 'Tu sí que sí' y 'El Comidista TV'.

Cristina Pedroche es uno de los grandes talismanes de Atresmedia, por lo que La Sexta ha tratado esta temporada de exprimir a una de sus gallinas de los huevos de oro. Cara y cruz en sus formatos, con 'Dentro de...' aprobando con sus primeras entregas y 'Tu sí que sí' desmoronándose frente a las ofertas de las grandes cadenas. Los espectadores se decantaron por 'Got Talent' este año, ignorando por completo el talento de los concursantes del formato de la cadena verde.

Algo similar le ocurrió a 'El Comidista TV', uno de los espacios que mejores críticas recibió por parte de los expertos en televisión este año. El programa de Mikel López Iturriaga, que venía precedido de su éxito en internet, no logró cuajar en su salto a televisión, siendo uno de los pocos formatos sobre alimentación que no ha pasado el corte este 2017.



'Ella es tu padre'

La comedia es quizá el género en televisión que a las cadenas más les está costando dar con la tecla en los últimos años. 'La que se avecina' y 'Allí abajo' son los dos grandes oasis en este terreno, pero tanto Antena 3 como Telecinco continúan tratando de encontrar el camino, con 'Ella es tu padre' el último intento en este sentido.

La Competencia acertó al poner al frente del proyecto al solvente Carlos Santos como protagonista y rodearlo de caras reconocibles como María Castro, Rubén Cortada y Belén Cuesta, pero falló estrepitosamente en el tono de su humor. Mediaset la cambió de día a la noche del martes, un movimiento que terminó por hundirla frente a 'MasterChef Celebrity', lo que obligó al grupo a retirarla a mitad de temporada, enviándola al limbo de las ficciones junto a 'Familia' y 'Cheers'.



'Contigo al fin del mundo'

'Casados a primera vista' recuperó con éxito el dating show en Antena 3 con sus primeras dos temporadas, un hecho que propició que la cadena diera luz verde a 'Contigo al fin del mundo'. Este espacio de similares características, sin embargo, llegó en una época de sobreexplotación del género en televisión, pasándole factura además el bajo consumo de la época estival.

Los seis solteros del programa de Julian Iantzi pasaron sin pena ni gloria por las pantallas españolas, corriendo la misma suerte que otros espacios del canal tras su fría acogida: acabó reubicado en el late night, cementerio de elefantes de las grandes apuestas que no logran con el apoyo de la audiencia.



'Proyecto Bullying' y 'A cara de perro'

Cuatro puso en marcha dos programas de carácter social a lo largo de este 2017 y los dos corrieron la misma (mala) suerte. Tras superar los diferentes escollos puestos por la justicia, 'Proyecto Bullying' vio la luz en forma de cuatro especiales con Jesús Vázquez al frente sobre el acoso escolar que, pese al ruido generado, no despertaron mayor interés entre el gran público.

'A cara de perro' trató de concienciar sobre la lacra del maltrato animal de la mano del Rey Chatarrero, un personaje carismático con el que enganchar rápidamente a la audiencia. Tras una buena acogida en su estreno, el espacio fue perdiendo seguimiento engullido por la polémica: primero por una denuncia contra su protagonista y posteriormente por las acusaciones de manipulación vertidas contra el programa, un movimiento que concluyó con una entrevista de la CEO de la productora (FremantleMedia) explicando lo sucedido. Ni ese hecho insólito pudo evitar que el espacio se despidiera por la puerta de atrás.



'Fantastic Duo' y 'Lolita tiene un plan'

Antes del éxito de 'Operación Triunfo', TVE trató de recuperar el espíritu musical para su prime time con 'Fantastic Duo'. Nuria Roca volvía a intentarlo así en la televisión nacional, volviendo a fracasar pese a la original mecánica del concurso: varios cantantes anónimos peleaban por contar con el favor de su artista favorito para concluir interpretando a dúo uno de su hits. El programa desafinó en sus 8 emisiones.

Misma suerte corrió 'Lolita tiene un plan', el intento de la cadena pública por cubrir el hueco de las entrevistas en prime time dejado por Bertín Osborne tras su fichaje por Mediaset con 'Mi casa es la tuya'. De cuatro entregas estuvo compuesta la primera y única temporada del espacio donde Lolita se sentó con diferentes gremios para explorar anécdotas, vidas y trabajos de sus famosos protagonistas.

Mejor suerte que todos estos productos repasados en el artículo corrieron productos como 'El Ministerio del Tiempo', 'Sé quién eres' o 'La casa de papel', aunque tampoco lograr el hueco que crítica y redes sociales sí le dieron. Sus temporadas han sido de lo más aclamadas este año en materia de ficción, pero sin embargo sus registros irregulares de audiencia han impedido su continuidad en la pequeña pantalla, situándose por debajo del rendimiento esperado por sus respectivas cadenas.

Fuente: Vanitatis/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Gran Hermano se equivocaría gravemente si aprovecha el tirón del escándalo ocurrido en la casa