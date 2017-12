Paco Marhuenda destapa en medio minuto la ignorancia supina del hermano de Garzón sobre las pensiones

No sólo de Cataluña vive el telespectador de 'laSexta Noche'. El programa del 23 de diciembre de 2017, amén de hablar sobre las elecciones celebradas en esa autonomía el 21-D, también quiso abordar un asunto espinoso, el futuro de las pensiones en España.

Por un lado, Daniel Lacalle y por el otro, Eduardo Garzón, el hermano de Alberto Garzón, el mismo que se acaba de quedar sin su megachollazo en el Ayuntamiento de Madrid.

Este último pintaba un feo panorama sobre la sostenibilidad en España del sistema de pensiones públicas y lanzaba el siguente mensaje apocalíptico:

El sistema público de pensiones lo han puesto en peligro. Que el sistema de la Seguridad Social sea hoy en día deficitario no quiere decir que sea el resultado de la crisis porque en el año 2011, que estábamos en una época de gravedad con la crisis, había habido superavit o al menos se había evitado el déficit. El hecho de que ahora la Seguridad Social sea deficitaria es consecuencia de una serie de políticas y actuaciones implementadas por el PSOE, pero sobre todo del PP. Eso no quiere decir que la gente se vaya a quedar sin pensiones porque ningún Gobierno va a estar tan loco como para no pagar las pensiones. Lo que ocurre es que se utiliza este caso para ir recortando la cuantía de las pensiones para ir aumentando la edad de jubilación.