17 cosas que no sabías sobre Amaia, de 'OT 2017'

Amaia Romero es una de las concursantes favoritas para llevarse la edición de Operación Triunfo de 2017. Su talento vocal, su carácter y su versatilidad la han convertido en una de las favoritas de la audiencia, que cada semana vota en masa para que sea la favorita del público.

Un fenómeno que ya es una sensación en las redes sociales y de la que te desvelamos varios datos que quizás no conocías sobre ella, según recoge Pablo Machuca en ElHuffPost.

1. Nació el 3 de enero de 1999 en Pamplona (Navarra).

2. Acaba de terminar el Bachillerato.

3. También estudia Grado Profesional de piano.

4. Desde pequeña ha tocado, además de piano, el ukelele, la guitarra y la batería.

5. Marisol y los Beatles son sus artistas favoritos.

6. Esta es ella con 10 años.

Amaia ya maravillaba al Telediario con 10 años

7. Esta es Amaia con 13 años saludando a los reyes (entonces príncipes).

8. Y aquí la vemos concursando en Antena 3, cuando coincidió Mónica Naranjo, en 2012.

9. Su cuenta de Twitter es @amaiamusic y la abrió en 2011.

10. Tiene dos hermanos: Javier y Ángela. Ella es la menor. Aquí la vemos con ella tras salir de la Academia el día de Nochebuena.

11. Sus padres se llaman Javiera y Ángel.

12. Según cuenta el Diario de Navarra, su tío Joaquín recuerda que con apenas dos años, durante una boda, maravilló a los invitados cantando y bailando.

13. Antes de la gala 9 había sido elegida tres veces como favorita del público y era la única concursante que no había sido nominada nunca.

14. Sus dos grandes éxitos en el programa han sido City of Stars, cantado con Alfred, y Shape of You, cantado con Roi.

15. Mantiene una relación con Alfred, concursante catalán de 20 años, con el que se le ha visto darse algún que otro beso.

16. El público la conoce como "Amaia de España".

17. "Buah, jo, qué vergüenza" y "me gusta mirar los aspersores" son dos de sus frases más famosas en el concurso.

Fuente original: ElHuffPost/Leer más

VÍDEO DESTACADO: ¡Horror! Una crítica a Amaia de España por su forma de hablar y su extraño parecido