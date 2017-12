El cabreo en redes sociales es antológico. Y con razón. La única explicación es que el control estuvieran 'cocidos', aprovechando que es Navidad o que arriba, donde reina Paolo Vasile hayan perdido el sentido definitivamente.

Miles de espectadores se indignaron este domingo 24 de diciembre después de que Telecinco decidiera mandar a publicidad la película Frozen en uno de sus momentos más álgidos, en pleno estribillo de la canción Let it go.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de críticas contra la cadena y, en tono de broma, muchos usuarios pidieron mandar a los tribunales a Paolo Vasiles, capo de mediaset y mandamás de Telecinco, por la falta de respeto en la noche más familiar del año.

de camino a los juzgados para denunciar a Telecinco por poner anuncios en medio de LA canción. #Frozen pic.twitter.com/JLHzoWECfB — ᴍɪss ʜʏᴅᴇ ↬ ɪ sᴀᴡ ᴛʟᴊ ﹗ (@crismurfit) 24 de diciembre de 2017

Por primera vez en muchos años, la cadena de Fuencarral se 'olvidó' de las galas de José Luis Moreno programando una noche de cine para los más pequeños.

Tras el mensaje de Felipe VI se emitió el corto Frozen: una aventura de Olaf, Frozen y El origen de los guardianes.