El 25 de diciembre de 2017, 'Mi casa es la tuya' (T5) celebró un programa especial navideño con la visita del mediático Padre Ángel, quien le dio una lección a Bertín Osborne ( y a todos los espectadores) de fortaleza, generosidad, rebeldía y sentido común.

El presentador acudió a la Iglesia del Padre Ángel y allí, el fundador de 'Mensajeros de la paz' abordó las críticas que suscita dentro de la Iglesia, entre otras cosas, por bendecir bodas gais.

Me han criticado y llamado la atención. Cuando vienen dos que se quieren, sean chicos o chicas y te piden la bendición, ¿cómo se la voy a negar? Hay algunos a los que les gusta maldecir y eso sí son malas personas. Esos que maldicen o les mandan a los infiernos desde sus homilías o sus escritos, eso no tiene sentido común. No sólo hay que bendecir, sino también bautizarles. Nadie me puede quitar de bendecir.

Cuando me entero de alguien que tiene prejuzgado, le llamo para tomar un café. Tengo más detractores dentro. Siempre son los míos. Los otros no me conocen. Los míos lo hacen porque me quieren demasiado. Yo no he criticado a nadie de ellos. Hay que ser tolerantes y saber dialogar. Yo soy disciplinado. Yo tengo voto y jurado de obedecer a la Iglesia, pero también puedo decirle cosas que no me gustan. Eso no lo entiende la gente.