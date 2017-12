El calvario que ha sufrido Pilar Eyre por publicar la lista de amantes del rey Juan Carlos

Todo un drama, según cuenta. La periodista Pilar Eyre ha contado en una entrevista concedida a la televisión catalana 'Betevé' cómo reaccionó Zarzuela cuando ella lo hizo: Telecinco y otros medios donde colaboraba la echaron, y Hacienda inspeccionó todas sus cuentas.

Después de contarle a Risto Mejide que Don Juan Carlos tiene una hija ilegítima, de una aristócrata muy famosa, lo ha vuelto a hacer y en Zarzuela están que trinan.

Según se hace eco 'EsDiario', explicó que Zarzuela tiene muchos métodos para "hacer ver que tienen poder" a quienes publican cosas que no les gustan, y rememoró el calvario que le hicieron pasar cuando sacó al mercado La soledad de la Reina (2012); un libro en el que revelaba un sinfín de aventuras extramatrimoniales de Don Juan Carlos.

"Me despidieron de mis trabajos y pasé un año bastante duro porque aquello me afectó mucho profesionalmente",

recordó Eyre, y añadió que Telecinco fue la que menos miramientos tuvo en prescindir de sus servicios.

"La única persona que me defendió fue mi editora, que también tuvo muchos problemas por este libro",

añadió. Pero hay más. La periodista señaló que en los tres años siguientes Hacienda le hizo tres auditorías. "Las represalias fueron múltiples".

De hecho el mismo día que salió a las librerías recibió la llamada de Javier Ayuso, por entonces jefe de prensa de Zarzuela.

"Pilar, tengo que decirte que este libro no nos ha gustado nada aquí en la casa. No le ha gustado a la señora, no le ha gustado al señor",