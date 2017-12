María Teresa Campos les da un repaso a los independentistas

El conflicto catalán es uno de los temas más comentados en las comidas y cenas de Navidad, pero también entre los famosos. La novia de Edmundo Arrocet ha sido la última en opinar sobre la situación que vive la comunidad autónoma en una entrevista a El Mundo: "No suma, sino resta. Lo que ha pasado ha sido una cosa muy grave y muy dura, que ha separado a una autonomía de unos de otros, que es lo terrible. Tengo amigos allí que me han dicho casi llorando que han perdido amistades de toda la vida. Creo que esto no tenía que haber pasado nunca y que no ha beneficiado a nadie", ha asegurado la presentadora.

Sin embargo, la periodista muestra la parte optimista del conflicto político: "Una cosa absurda que había, que era resaca de la dictadura... Al principio, la gente que se ponía la banderita decían que era la gente muy reaccionaria o de una derecha antigua. Eso fue un fallo de la izquierda. La izquierda nunca debió dejar que nadie se apoderase de la bandera española. Lo bueno es que ahora somos todos más españoles que antes", según recoge Informalia.

En su charla con los medios, la mayor de las Campos ha contado cómo ha vivido su vuelta al trabajo: "Le pregunté a mi doctora si podía ir en el avión durante mucho tiempo y me dijo que me fuera donde yo quisiera, que sólo tenía que controlarme el primer mes".

Fuente vídeo: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: María Teresa Campos acude a un prestamista para salvar su casa de Las Rozas