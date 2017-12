Una mujer revoluciona ‘First Dates’ al hablar de la erección masculina

Nueva sorpresa la que nos dio 'First Dates' el día de Navidad. El 25 de diciembre de 2017, una comensal del restaurante de cuatro nos dejó con la boca abierta al responder a su cita, quien le confesor tener problemas sexuales.

Primero conocimos a Marta, una mujer de 57 que no tenía problemas en admitir que buscaba a un hombre que fuera, principalmente, muy actico sexualmente.

Cuando conoció a su cita, Gaetano, el preguntó sin rodeos:

El hombre, sin dudarlo, reconoció la triste verdad:

Teniendo en cuenta que el sexo era algo fundamental para Marta, todos esperábamos que su reacción fuese negativa pero, sin embargo dijo:

Pero él insistió:

Yo no sé si decírtelo. Las últimas dos veces que me he acostado con una mujer no me ha funcionado. Los hombres, si no nos funciona, pensamos que no valemos un pimiento.