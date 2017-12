El nuevo enemigo de Cárdenas: El cantante Leiva le machaca

Enésima polémica para Javier Cárdenas, el presentador que posiblemente más 'enemigos' se ha ganado a lo largo de los años (y lo decimos con objetividad, sin ánimo de ofender). El último ha sido el cantante Leiva, quien ha cargado contra el conductor de Levántate y Anda.

Según él, nunca tiene la culpa, pero es innegable que no hay semana o mes a lo sumo, que Cárdenas no se meta en algún lío, ya sea en su programa en Europa FM como en 'Hora punta' de TVE.

Salvaje y brutal ataque de Cárdenas contra Ignacio Escolar

Todo comenzó el miércoles 20 de diciembre de 2017 cuando en 'Levántate y Cárdenas' emitió la nueva canción de Leiva, 'La llamada', tema principal de la película homónima.

El caso es que la versión que emitió el programa radiofónico de la canción estaba distorsionada, algo que ha enfadado mucho al autor de la misma.

En un escrito publicado en su cuenta personal de Facebook, Leiva, tras agradecer a Cárdenas y a su equipo el haber promocionado su tema, carga contra el programa por lo que él considera "un crimen", es decir, publicar una versión distorsionada con los tiempos demasiado acelerados:

Imagino que desconocen la cantidad de tiempo y energía que dedicamos los músicos a la velocidad de una canción. A veces son días enteros haciendo pruebas en el estudio hasta dar con el tempo exacto. Entre otras muchas cosas, el carácter de un texto está estrechamente ligado a la velocidad de una pieza. Siempre está meditado el punto de más o de menos.

¿Se imaginan dándole un poquito de color a un cuadro de un pintor porque combina mejor con las paredes de un museo?, ¿O pintarle un bigotillo a un retrato porque queda cojonudo? Es exactamente lo mismo. Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen.