El patinazo de Telecinco en Nochebuena

Nochebuena es la noche más familiar del año. De ahí que, conscientes de que en la mayoría de los casos, la televisión pasará desapercibida entre villancicos, chistes o discusiones con los cuñados, las cadenas de televisión no hacen un gran esfuerzo en su programación.

Un año más, la que ha demostrado más interés ha sido TVE. Como en antaño, la cadena pública ha apostado por el especial de Telepasión. El Musical en el que los rostros más conocidos de la cadena pública hicieron un homenaje a grandes musicales de la historia del cine, según recoge Juanma Fernández en El Español.

La apuesta de La 1 nada tuvo que ver con la de las cadenas privadas. Antena 3 volvió a apostar por un refrito de lo mejor de su programación del año; Cuatro por un especial navideño de su programa estrella First Dates; laSexta también por un refrito de los mejores momentos de Pesadilla en la cocina, y Telecinco por la película Frozen.



Ésta última, sin embargo, vivió la ira de las redes después de que decidiera hacer un corte de publicidad en medio de la canción de Let it go, uno de los momentos cumbres de la taquillera película de Disney. Las críticas, como no podía ser de otra manera, no se hicieron esperar. Acusaron a la cadena de falta de respecto a los espectadores. De hecho hubo quien, en tono de broma, llegó a amenazar con denunciar a la cadena en los juzgados.

