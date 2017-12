La inesperada y sorprendente revelación de la mujer de Gustavo a Belén Esteban

Muchos se preguntaban la razón por la que estaba tan callada, después de tanto revuelo y truculentas historias en torno a su marido y María Lapiedra. Pero al fin ha hablado. Es la mujer de Gustavo González, que le ha soltado a Belén Esteban su versión sobre los hechos, dejando a más de uno con la boca abierta.

Lo ha hecho en una conversación que la colaboradora desveló en el programa de Telecinco Sábado Deluxe.

"Yo he hablado con la mujer de Gustavo González. No me ha hablado mal de María ni de su marido. A mí ella lo único que me ha dicho es que la historia que se está contando no es real. Me dice que ella le preguntaba a su marido por los rumores, porque María había salido contándolo en televisión y él se lo negaba. Él se iba de viaje, un día está en México, otro en Sevilla y otro todo el día en la calle tirando fotos",