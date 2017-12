Maíllo se da un tiro en el pie atacando a Arrimadas y Arcadi Espada lo remata

Fernando Martínez Maíllo (PP) está encabezando la arremetida despechada contra Ciudadanos e Inés Arrimadas tras el descalabro de su partido en Cataluña quedándose con tres escaños y en el grupo mixto con la CUP.

La estrategia -poco sesuda- del Partido Popular está pasando por achuchar a Ciudadanos para que se la pegue intentando montar un gobierno imposible al frente del Parlament, con un claro aliciente electoralista de futuro.

Pero no le está saliendo bien la jugada a Maíllo, de modo que cuando trató de lanzar este agresivo mensaje en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco este 27 de diciembre de 2017 se encontró con una mesa contraria a la idea, y en especial, con el periodista Arcadi Espada renegando:

Maíllo: "Hay que plantar cara a los independentistas y no dejarles sin más la iniciativa y lo tiene que hacer ella. Y yo les he escuchado a Ciudadanos decir que luego ya verán. Y yo creo que no es una buena estrategia. Que el vendedor de las elecciones se quede a un lado... Da la sensación de que Ciudadanos le tiene una alergia al gobierno".

Arcadi Espada: [Susurrando] "¡Qué cara!"