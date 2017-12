'Polònia' ningunea a Inés Arrimadas como perdedora y ridiculiza a los dirigentes del PP como pitufos

Tras una semana de vacaciones el espacio 'Polonia' de TV3 retornó a las pantallas el día de Navidad para celebrar los resultados. El director y productor del espacio, Toni Soler, ya había mostrado su euforia por la mayoría independentista en un artículo en ‘Ara' --Un bon govern republicà-- y ya ahí había ninguneado el triunfo de Ciudadanos como si eso fuera algo anecdótico.La farsa del 155: ¿Soraya, cómo es que TV3 se pasó por el forro el mensaje del Rey?

En su programa hizo más o menos lo mismo: presentó a una Inés Arrimadas arrogante y deseosa de celebrar su triunfo pero a la que sus propios compañeros, Albert Rivera incluido, la bajaban los humos recordándola que no podría gobernar. La insistencia, en hasta tres gags diferentes en el mismo programa en vincular la idea 'Ciudadanos' con la idea 'Ibex' casi daba la impresión de que Soler ha fichado a Juan Carlos Monedero para los guionistas que afectan a Ciudadanos.

Lo que Soler y su tropa ya no podrán hacer es seguir ninguneando a Arrimadas que, pese a ser jefa de la oposición, durante toda la legislatura apenas ha salido en gags enfrentándose a Puigdemont: a 'Polonia' como a todo TV3 les ha interesado siempre interesaba que el enfrentamiento fuera siempre 'Puigdemont' vs 'Rajoy' como anagrama del 'España vs Catalunya' que tanto gusta a quienes dirigen la tele pública, que incluso en los telediarios posteriores a las elecciones se cuidaban mucho de poner primero las reacciones encontradas de Rajoy y Puigdemont y ya para más adelante si eso sacaban algo de Ciudadanos. (Menos mal que TV3 nunca manipula...).

Volviendo a 'Polonia' aún en sus intentos de simular 'neutralidad' haciendo gags con todos, al final les puede su sectarismo de siempre. De los independentistas se parodia que no sean capaces de realizar la independencia, pero presentando sus valores e ideales como nobles y bienintencionados. Los no independentistas, son una panda de facinerosos que solo buscan poder.

El apoyo a la unidad de España por parte del PSC de Miquel Iceta era representado como si hubiera pactado con el diablo (literalmente, salía con el diablo) y contrario al 'espíritu del PSC', como si el PSC de los tiempos de Joan Raventós o Narcís Serra hubiera sido independentista.

Soraya Sáenz de Santamaría una vez más aparecía como represora anticatalana y se daba la idea en un gag de que había aprovechado para robar las obras de Sijena mediante el 155, ignorando que la devolución de aquellas obras a Aragón era una sentencia judicial.

Se volvía a repetir la idea de que los jueces en España están al servicio del PP (cada medida de un Tribunal contra el Parlament o la Generalitat siempre es presentada por TV3 como muestra de que no hay separación de poderes, la posibilidad de que Parlament o Generalitat puedan saltarse la ley no parece contemplarse).

Quién se llevó la peor parte fue Xavier García Albiol representado como un pitufo por la residual presencia del PP en el Parlament catalán, Albiol, Rajoy y Soraya eran representados ‘apitufados' cantando que el independentismo había ganado y que Ciudadanos había perdido porque no sumaban.

En vista que los independentistas seguirán controlando TV3 sería deseable que, al menos sus gags de APM, Polonia y demás se suavicen un poco. Si son incapaces de ser equilibrados, al menos que dejen de presentar al resto de España incluyendo al 50 por ciento de catalanes no independentistas, como una banda de represores anticatalanes que aplaude los porrazos, roba los lazos amarillos y rompe banderas. Podría ser su propósito de año nuevo.