Toni Bolaño se lanza al cuello del golpista 'catabatasuno' por dar lecciones de democracia

Oriol Ciurana es el concejal de la CUP en Reus que ya está esperando su detención por orden del Juzgado junto a su camarada Marta Llorens por un presunto delito de incitación al odio en el marco del 1-O por un escrache a la Policía Nacional.

A pesar de este asunto de imponente gravedad, el 'catabatasuno' espera paciente y desafiante el momento en el que los Mossos lleguen a por él, dado que no reconocen a los tribunales españoles ni a las fuerzas que ellos llaman ‘de ocupación'. La única nota lamentable de este suceso fue que en 'Espejo Público' de Antena3 dieran voz este 26 de diciembre de 2017 a este energúmeno para amplificar su odio a España y su supremacismo ante los españoles.

Al menos, el periodista Toni Bolaño saltó como un resorte ante las bobadas el cupista:

Toni Bolaño: No, tú sí que tienes un problema, la democracia es otra cosa. Los escraches no son democracia, presionar a la gente no es democracia. ¡Vosotros tenéis una cara que no os la aguantáis!

Concejal CUP: Terminaré aquí la entrevista porque vuestras opiniones son vuestras opiniones.

Toni Bolaño: ¡Venga ya hombre!

Concejal CUP: Es evidente que muchos de nosotros hemos tenido problemas por represión española.