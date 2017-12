La separatista de TV3 ataca con saña a Golpe y Bolaño por acorralar a base de bien a los golpistas de la CUP

Son más delicados que una figurita de Lladró y más sensibles que una viuda en un entierro.

La cohorte mediática separatista tiene esa condición bíblica de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

Que en TV3 se humilla a diario a los constitucionalistas y se hacen todo tipo de befas y mofas, no pasa absolutamente nada. Al contrario, se les ríen las gracias. ¡Faltaría plus! -'Polònia' ningunea a Inés Arrimadas como perdedora y ridiculiza a los dirigentes del PP como pitufos-

Sin embargo, cuando a los de su tendencia ideológica se les acorrala con argumentos, entonces toca salir a rebato e incluso hasta clamar por un boicot a los medios que ellos consideran españolistas.

Eso es lo que en Twitter ha hecho una periodista que trabaja, entre otros medios, para esa 'plural' TV3. La profesional responde al nombre de Pilar Carracelas, una sensiblera protoseparatista a la que no le gustó un pelo la entrevista que el 27 de diciembre de 2017 le hicieron en 'Espejo Público' a uno de los concejales de la CUP, Oriol Ciurana -Toni Bolaño se lanza al cuello del golpista 'catabatasuno' por dar lecciones de democracia-.

Y claro, Carracelas, cabreada como una mona de feria, se puso en Twitter a pedir que no se atienda a medios como 'Espejo Público'.

De veritat, NEGUEM-NOS A FER CONNEXIONS per @EspejoPublico. No serveix de res. Parlen per sobre de l'entrevistat, l'insulten, li fan escarni, com han fet fa uns segons amb un regidor de la @cupnacional. Que es muntin el circ sense nosaltres.