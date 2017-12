La humillación sexual más fuerte vista en 'First Dates'

Lo que vimos el 27 de diciembre de 2017 en 'First Dates' fue duro, humillante y extraño. Una joven le confesó a su cita una intimidad sexual y él le contestó una grosería. Pero la cosa no quedó ahí. Luego se besaron pero él la rechazó.

Margot y Randy eran reincidentes en 'First Dates'. Ambos ya habían aparecido en el programa de Cuatro sin haber encontrado el amor. Ella era una joven de Tarragona, de 21 años, y de tendencias góticas, que inmediatamente se sintió atraída por Randy, un rockero de aspecto ochentero de 27 años.

En mitad da la cita, ella se confesó que su vida sexual no había sido muy buena:

No he tenido mucha suerte. Sólo dos veces. Con un chico hasta me eché a llorar, porque me sentí querida por primera vez, que estaba allí. Y la segunda fue la primera vez que tuve un orgasmo.