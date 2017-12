Un diario pone cifra a la "barbaridad" que cobrará la Pedroche por dar las campanadas

Este año, de momento, se está hablando más del sueldo que podrá llevarse Cristina Pedroche por dar las campanadas de Fin de Año que por el vestido que llevará, un asunto que estuvo en boca de demasiados durante las dos últimas ediciones.

Diversos medios especulan con el montante que la colaboradora de Zapeando, una auténtica líder de masas, como demuestra el hecho que nunca le falte trabajo en un medio tan inestable como la televisión, se llevará por presentar las campanadas en Atresmedia junto al chef Alberto Chicote.

El Diario Gol dice sin miramientos que cobrará una bestialidad. Aunque reconocen que "la cifra exacta" se desconoce, dan por hecho que lo que la vallecana se lleva para su barrio obrero (en concreto, para su casa) será muchísimo más que lo que cobran tradicionales presentadores como Ramón García o Anne Igartiburu, cuyo caché está cifrado en 30.000 euros.

Esta fuente dice "que es muy probable" que Pedroche supere esa cifra que cobran García o Igartiburu y mandan su propia estimación al doble de esta cantidad, lo que viene a salir a unos 5000 euros por campanada. Es de justicia añadir que Diario Gol no afirma con rotundidad nada, lo que hace poner un poco en tela de juicio esta estimación.

Vozpópuli publicaba hace un tiempo que su caché por su exito en las redes sociales es parecido. Es decir, una rotunda barbaridad. Sus millones de seguidores le hacen poder exigir 5.000 euros por tuit o fotografía promocional que comparta:

"Claro que cobro, y el que dice que no es porque no ha recibido una buena oferta. Pero no acepto nada que no sea 100% Pedroche. No vendería una palmera, ni un donut ni unas gulas"

De momento ni Atresmedia, canal donde trabaja la Pedroche, también en Nochevieja, para indigestión de sus 'haters', que también los tiene, ni la propia aludida se han manifestado respecto a su sueldo para el 31 de diciembre. A ver si su vestido arma tanto revuelo como el movimiento en sus bolsillos.