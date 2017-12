Genial revolcón a la economista independentista de poca monta que va por la vida insultando a la Policía Nacional

Elisenda Paluzie es una economista, decana de Económicas en la Universidad de Barcelona, fanática nacionalista y una de las fundadoras de la ANC, que este 28 de diciembre de 2017 apareció como una gran inocentada en el 'Espejo Público' de Antena3.

Allí, esta señora que por suerte habló poco, en apenas un par de minutos de intervención ya había manifestado su carga de odio a España insultando de paso a la Policía Nacional del Estado:

La CUP es coherente, no es la primera vez que no se presentan a declarar porque no reconocen la Justicia española. Yo lo que quería es introducir un debate sobre el tema de fondo, que es este uso torticero del Código Penal por ejemplo con el delito de incitación al odio, que está pensado para proteger a las minorías étnicas, religiosas o colectivos discriminados, y sin embargo se está utilizando para proteger al poder establecido, como la Policía, ante derechos fundamentales como el derecho a la manifestación o libertad de expresión.