Terelu a su madre: “No quiero zapatos, lo que necesito es dinero”

Las Campos se gastaron lo que no está escrito en Nueva York. María Teresa en zapatos y Terelu en perritos calientes. Eso sí, la hija mayor del clan reconoció en el especial navideño de su reality sus problemas económicos.

El motivo real por el que está triste Terelu

En el especial de 'Las Campos' en Nueva York se demostraron varias cosas. Que Carmen Borrego le tiene envidia a su hermana, que María Teresa Campos ya pasa de las broncas de sus hijas y que es adicta a las compras, y que a Terelu tiene un problema importante con la comida.

Madre e hija contrataron a un personal shopper y se fueron de compras. María Teresa se volvió loca con los zapatos mientras que Terelu se agobió y se fue. ¿Dónde? A comprar un perrito caliente. El objetivo de la colaboradora de 'Sálvame' era encontrar el mejor hot dog de la ciudad y tantos se comió que terminó enferma.

Terelu regresó a la tienda y su madre quiso regalarle unos botines que costaban la friolera de.... ¡3000! euros. La hija se llegó a incomodar con el presente de su progenitora por lo que se la llevó a un rincón y le dijo:

Mamá, que no me importa si no me compras los zapatos.