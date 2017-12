Acusan a María Lapiedra de intentar "congelar el semen" de los famosos

Enésima entrega del culebrón de María Lapiedra, su marido y su amante-Gustavo González. Ha salido a la luz el 'negro' que escribió el libro biográfico de la actriz porno y la ha destrozado públicamente. Y no sólo esto. ¿Se acuerdan de que Gustavo juró que no quería ganar dinero con esta historia? Pues va a parecer en ‘Sábado Deluxe'.

Que tengan cuidado en 'Sálvame'. La historia de María Lapiedra y 'sus hombres' siempre ha estado quemada pero ahora ya huele. Mal. Nos hemos cansado. Es todo tan descaradamente falso que ni siquiera indigna, aburre.

Lo primero que hay que decir es que quien inició esta historia fue Gustavo González, cuando admitió haberle sido infiel a su mujer cdurante ocho años con María Lapiedra. El colaborador de 'Sálvame' juró que no lo había contado para ganar dinero, que su intención no era lucrarse. Mentira. ‘Sábado Deluxe' ya ha anunciado una entrevista en profundidad con el periodista para el día 30 de diciembre de 2017.

Dejando todo esto de lado, vayamos a lo 'importante'. El 29 de diciembre de 2017 no encontramos con una impactante entrevista en El Español. Rafa Fernández, el 'negro' (o escritor fantasma) que escribió el libro de María Lapiedra- Mi mundo de plástico- en el que contaba todas sus aventuras sexuales, se sinceró y no dejó en muy buen lugar a la ex actriz porno.

Fernández, además, asegura ser el autor de las cartas que Lapiedra le enviaba a Gustavo al comienzo de su relación y que terminaron de conquistar al periodista.

La entrevista no tiene desperdicio alguno y estos son algunos de los titulares más impactantes: