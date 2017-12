Agoney se encabrona con los profesores de 'OT' por bromear con Raoul y "salir del armario"

No esta el horno para bollos. Por lo menos estos días. Varias bromas encadenadas durante el primer pase de micros de la novena gala de Operación Triunfo desataron la polémica este 28 de diciembre de 2017 en la Academia del talent musical de TVE.

Tras la actuación de Nerea, los profesores comenzaron a lanzarse algunos dardos provocando la risa generalizada de todo el claustro.

Fue entonces cuando Roi, parodiando a la directora de la escuela, aseguró que les había "afectado la salida".

"La salida del armario", apostillaron los Javis.

"Manus vacías", dijo Calvo, relacionando el asunto con la canción que supuso el comentado beso entre Raoul y Agoney en la séptima gala del programa.

El nexo se terminó de culminar cuando otro de los profesores afirmó: "¡Raoul!".

En ese momento, la cara de Agoney se torció buscando miradas cómplices entre sus compañeros.

2. Después, me ha venido a la cabeza EL OTRO JUEGO DE PALABRAS que tenemos Noe, Manu, Javi y yo, que es el de MANUS VACÍAS. Porque estábamos de juego de palabras. NO CREÉIS DRAMA porque entonces acabaremos todos correctitos y SIN VIVIR EN LIBERTAD. Hacéis más mal que bien. ❤️ — Javier Calvo (@javviercalvo) 28 de diciembre de 2017

El tema no pasó desapercibido entre los espectadores del Canal 24 Horas de OT, ni entre los propios concursantes, que hablaron de lo sucedido durante la cena.

Y mientras que Nerea pedía que se dejara de mencionar el tema, el tinerfeño explicaba a sus compañeros que se había "sentido atacado" por lo que había escuchado durante el ensayo.

Cabe recordar, que él y Raoul también bromearon sobre esto hace unas semanas, cuando Agoney sacó a su amigo literalmente de uno de los armarios de la Academia.

La situación estaba cobrando tanta relevancia que Noemí decidió subir a la cocina para aclarar la situación.

"Creo que ha habido un malentendido".

"Nosotros hemos hecho una broma interna porque cada vez que decidimos Manu, añadimos Manus vacías, y ha coincidido con que alguien decía salida y entrada del armario. Pero no me puedo creer que pienses que iba por ti. Nada más lejos de nuestra intención".

Agoney agradeció el gesto de la directora de la Academia:

"Ah vale, es que me quedé con la boca abierta".

"A mi me da igual quien esté dentro del armario, fuera o como si te tiras cuesta abajo, es un programa de cantar", insistía Galera, que no fue la única en dar explicaciones.

4. Lo estamos viendo con Cepeda, lo estamos viendo en todos lados. Creáis más drama del que hay. — Javier Calvo (@javviercalvo) 28 de diciembre de 2017

Mientras se formaba la polémica en las redes sociales, Javier Calvo decidió explicar en varios tuits lo ocurrido.

El profesor de Interpretación reincidió en que todo se había "malinterpretado" y aclaraba que "nadie se ha reído de nadie".

"Nos gusta hacer juegos de palabras, alguien dice la salida y respondemos lo primero que nos viene a la cabeza", argumentó insistiendo en que "manus vacías" se había dicho por una "broma interna" de ellos con Manu Guix.

"No creéis drama", le pedía a los espectadores del programa.

"Hacéis más mal que bien".

Pues con el vídeo de pase de micros me he reído un rato 🤣 enserio 0 dramas al asunto !! Y ahora que tengo vuestra atención por un rato más @NoemiGaleraN @javviercalvo @soyambrossi @laurandrespiano #raoulrepescaYA — Raoul (@Raoul_ot2017) 28 de diciembre de 2017

Javier Calvo quiso también defender a Mamen después de haber sido acusada por algunos espectadores de mencionar el nombre de Raoul.

"No sé quién lo dice, pero no es ella. Ahora ya está explicado así que basta porque no hace bien ni al concurso ni a los chicos", sentenció zanjando la polémica.

Creo en la inocencia de los profes #OTDirecto28D #RepescaRaoulYA y arreglado 🙄 — Álvaro Vázquez (@AlvaroVazquez91) 28 de diciembre de 2017

Raoul, último expulsado de Operación Triunfo, se hizo eco de todo lo sucedido restándole importancia al tema:

"Pues con el vídeo del pase de micros me he reído un rato. En serio, 0 dramas al asunto".

"Creo en la inocencia de los profesores", aseguró su hermano, el futbolista del Espanyol Álvaro Vázquez, que pedía que para arreglarlo repescaran a Raoul.